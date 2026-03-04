Popularny lek przeciwgorączkowy wycofany z aptek. GIF: preparat jest zanieczyszczony

Oświadczenie wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczy leku o nazwie Kidofen. Produkt zawiera ibuprofen. Jest wykorzystywany między innymi w leczeniu objawów towarzyszących przeziębieniu i grypie. Wykazuje działanie przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Łagodzi też dolegliwości bólowe.

Kidofen wycofany – szczegóły zanieczyszczonego leku

Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotycząca wycofania Kidofenu z aptek odnosi się tylko do jednej serii leku. Szczegółowe informacje na jej temat zamieszczamy poniżej:

Kidofen (Ibuprofenum), 125 mg

postać: czopki,

opakowanie: 10 sztuk,

GTIN 05909990948895, w zakresie serii numer: 02AF1024,

termin ważności: 11.2026,

numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19840,

podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach.

GIF zakazał również wprowadzania preparatu na polski rynek. Obu postanowieniom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Dlaczego Kidofen wycofano z obrotu?

Seria wskazana w komunikacie Głównego Inspektora Farmaceutycznego nie spełnia wymogów jakościowych przewidzianych dla leku Kidofen. Długoterminowe badania stabilności produktu wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm w zakresie parametru o nazwie każde pojedyncze zanieczyszczenie.

W wyniku przeprowadzonego przez podmiot odpowiedzialny postępowania wyjaśniającego, ustalono, że proces wytwarzania serii nr 02AF1024 przebiegł zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Jako najbardziej prawdopodobną przyczynę przekroczenia wymagania jakościowego dla ww. serii wskazano zmianę dotyczącą jednej z substancji pomocniczych i niedoszacowanie wpływu tej zmiany na poziom zanieczyszczeń w produkcie leczniczym Kidofen – czytamy w komunikacie Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Lek – jak wskazuje GIF – może więc stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Dlatego nie powinien pozostawać w obrocie. Warto podkreślić, że w sprzedaży znajdują się nadal inne serie produktu Kidofen, na przykład w postaci syropu. Jeśli szukasz zamiennika dla wskazanego preparatu, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

