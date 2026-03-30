GIF natychmiast wstrzymuje lek uspokajający. Zagrożenie dla pacjentów w całej Polsce

Główny Inspektor Farmaceutyczny wstrzymał obrót lekiem o nazwie Lorazepam TZF. To roztwór do wstrzykiwań wykorzystywany między innymi w leczeniu silnych zaburzeń lękowych i stanów padaczkowych, a także w tak zwanej premedykacji (przed zabiegami chirurgicznymi, chemioterapią i procedurami diagnostycznymi). Wykazuje działanie uspokajające. Zmniejsza napięcie i stres.

Które serie leku Lorazepam TZF wstrzymano w obrocie?

Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wstrzymaniu obrotu dotyczy wszystkich serii dwóch leków leków Lorazepam TZF o różnej „mocy”. Szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz poniżej:

Lorazepam TZF (Lorazepamum), 2 mg/ml

postać: roztwór do wstrzykiwań,

opakowanie: 10 ampułek 1 ml,

nr GTIN 05909991529123,

nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28188.

Lorazepam TZF (Lorazepamum), 4 mg/ml,

Postać: roztwór do wstrzykiwań,

opakowanie 10 ampułek 1 ml,

nr GTIN 05909991529130,

nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28189

Podmiot odpowiedzialny to Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Oba postanowienie GIF obejmuje swym zasięgiem teren całego kraju. Nadano im rygor natychmiastowej wykonalności.

Dlaczego sprzedaż leku Lorazepam TZF została wstrzymana?

Powodem decyzji GIF jest wykrycie niezgodności w zakresie objętości leków. Badania przeprowadzone przez Narodowy Instytut Leków wykazały, że produkty nie spełniają wymagań w parametrze „objętość płynu uzyskiwana z pojemnika jednodawkowego”. W przebadanych ampułkach stwierdzono zbyt małą ilość roztworu w stosunku do obowiązującej specyfikacji jakościowej.

Stwierdzona w urzędowym badaniu niezgodność jakościowa ma istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu produktem leczniczym. Niższa niż wymagana w aktualnie zarejestrowanej specyfikacji, objętość roztworu w pojemniku jednodawkowym wskazuje na realne ryzyko tego, że pacjent otrzyma niewystarczająca ilość produktu leczniczego, co może skutkować tym, że skuteczność terapii będzie niższa niż zakładana – czytamy w uzasadnieniu decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

