10 stopni w skali Beauforta: morze, zawał, udar, trzy nowotwory. „Skorupiaka na rejs nie zabiorę”

Żeglowanie i regaty to jego pasje: Morze Śródziemne, Północne i Bałtyk, który zna tak, że mógłby po nim żeglować bez mapy. Przez lata uczył studentów i pasję łączył z pracą: jest rzeczoznawcą w zespole nadzoru technicznego Polskiego Związku Żeglarskiego, biegłym sądowym z zakresu żeglugi. Z jego oficjalnej wizytówki można nauczyć się skali Beauforta. 0 stopni to lustrzana gładź morza, 2 – pasma drobnych fal, 5 – szum morza przypominający pomruk, 9 – ryk morza urywany. Przy 10 stopniach wiatr wyrywa drzewa, 12 – to zagłuszający ryk morza.

– To po to, żeby każdy wiedział, jak może wyglądać wiatr – opowiada Roman Drozdowski.

V, czyli izraelskie cięcie

Nie tylko na morzu zdarzają się sztormy. W jego życiu pierwsza „dziewiątka” w skali Beauforta to 2001 rok i diagnoza: rak nerki. Dla innych to byłby to już 12. stopień, dla niego tylko 9.: miał 47 lat i był przygotowany na spotkanie z rakiem.

– Na raka zmarli moi dziadkowie, ojciec i mama, jej dwie siostry, a dwie następne siostry też chorują, dzielnie walczą i nie odpuszczają, podobnie jak ja. Już w 2001 stałem się „ulubieńcem” prof. Lubińskiego z zakładu genetyki nowotworów. Wykrył, że mam mutację BRCA1, predysponującą do rozwoju raka. Zawsze miałem świadomość, że się od niego nie wymigam. Oby tylko zdarzył się jak najpóźniej: tak myślałem – opowiada.