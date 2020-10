Ratownicy medyczni proszą o wsparcie w protestach kobiet

„Nie mamy na to żadnych pieniędzy, ale liczę, że są tu osoby z dobrym sercem” – napisał Michał Walter Chełstowski, ratownik medyczny z Warszawy. Jak sam przyznaje, on i jego koledzy także robią to za darmo. Czują chęć pomocy tam, gdzie już w ten weekend mogą dziać się dramatyczne sceny.

Protesty w Warszawie

Protesty kobiet w wielu miastach stają się brutalne. Na ulicach spotykają się środowiska skrajnie lewicowe, skrajnie prawicowe, kibice, policja, obrońcy kościołów, środowiska LGBT+. Taka mieszanka poglądów sprawia, że atmosfera jest bardzo napięta. Zabezpieczenie odpowiednich służb – w tym ratowniczych może być niezwykle cenne. Ratownicy będą na miejscu od 16 do 2 w nocy. Szukają miejsc, gdzie około 100 ochotników będzie mogło chociażby napić się kawy lub skorzystać z toalety. To tak mało – a tak bardzo może ich wesprzeć.

Gdzie ratownicy potrzebują punktów do regeneracji?

Plac Trzech Krzyży

Rondo Dmowskiego

Plac Zawiszy

Metro Świętokrzyska

Plac Unii Lubelskiej

Plac Wilsona

Pałac Prezydencki

Jesteś właścicielem lokalu w pobliżu podanych lokalizacji? Możesz wesprzeć służby medyczne? Odpowiedz w komentarzu do tego posta:

Listę miejsc, w których warszawscy „spacerowicze” mogą odpocząć i dostać ciepły napój opublikował także blog Pańska Skórka.

