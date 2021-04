Od urodzenia rosła jej tylko jedna pierś. O tej przypadłości nie wiedział nawet lekarz

Będąc w okresie dojrzewania, Brytyjka Becca Butcher zauważyła, że rośnie jej tylko jedna pierś. Ponieważ sytuacja nie zmieniała się, a dziewczyna stała się obiektem drwin w swojej szkole, udała się do lekarza. Ten powiedział jej, że jeszcze nie skończyła dojrzewania i nie ma się czym martwić. Niestety poprawa nie nastąpiła i lewa pierś urosła do miseczki D, a prawa do miseczki A.

Diagnoza: Zespół Polanda

„Chodziłam do lekarza mniej więcej co sześć miesięcy i marzyłam, że pewnego dnia obudzę się i magicznie będę mieć obie piesi” – wspomina trudne chwile dziewczyna. Nazwę swojej przypadłości znalazła przypadkiem, wpisując w Internecie hasło jedna pierś. Wróciła wtedy do lekarza rodzinnego z prośbą o diagnozę. Niestety, jej obawy potwierdziły się.

Zespół Polanda – rzadki zespół wad wrodzonych jednej strony ciała dotyka od 1 na 20 000 do 1 na 100 000 osób. Częściej jest spotykany u mężczyzn (ma go np. kierowca wyścigowy Fernando Alonso). Anomalia ta charakteryzuje się słabo rozwiniętym mięśniem klatki piersiowej oraz niekiedy krótkimi, błoniastymi palcami po jednej stronie ciała. Ponieważ tak niewielu lekarzy o niej słyszało, często pozostaje nierozpoznana.

Nie chciała niczego naprawiać

Chociaż Becca miała możliwość rekonstrukcji piersi refundowanej przez NHS (brytyjski fundusz zdrowia), nie skorzystała z tej możliwości. Nie uważa bowiem, że musi cokolwiek „naprawiać”, a swoją historią chce zainspirować inne kobiety do mówienia o swoich chorobach i przypadłościach, szczególnie jeśli są rzadkie. Dziś opowiada o sobie w Internecie, tworząc społeczność osób dotkniętych zespołem Polanda. W jej grupie na WhatsApp jest już przeszło 100 osób.

„Nie chciałam operacji, nie chciałam informacji o tym, dlaczego jestem taka, jaka jestem. Nie chcę tego zmieniać, chcę wiedzieć, jak z tym żyć” – wyznała Becca.

Wsparcie dla osób z zespołem Polanda

Becca wierzy, że jej głos w Internecie jest ważny, ponieważ wiele dziewcząt może przechodzić to, co ona. Martwią się, jak zaakceptują je rówieśnicy, czy znajdą kiedyś partnera. „Żaden mężczyzna nigdy nie miał z tym problemu, ani go to zniechęciło” – przekonuje Becca. „Mówię o tym mężczyznom z góry. Mam zniekształcenie klatki piersiowej, co oznacza, że mięsień pod ścianą klatki piersiowej nie rozwijał się prawidłowo po urodzeniu i po prostu tak już jest”. Dziewczyna wierzy, że odpowiednia osoba pokocha nas mimo mankamentów w ciele.

„W pewnym sensie pomaga to odfiltrować nieodpowiednie osoby” – uważa Becca.

Wie, z jakimi problemami natury psychicznej mogą spotykać się osoby dotknięte zespołem Polanda. Ciężko im choćby dobrać ubranie w sklepie: widzą wyglądałoby na dziewczynie z dużymi piersiami, z małymi piersiami, ale nie na dziewczynie z jedną piersią. „Kiedy byłam młodsza, nosiłam golfy i zakrywałam to. Ale teraz jestem szczęśliwa i mogę nosić to, co chcę” – mówi dumie.

Zobacz, jak wspaniale wygląda dziś Becca!

Rebecca Butcher – kobieta z jedną piersią

