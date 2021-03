Popularna roślina składnikiem nowego leku na raka wątroby

Stosowanie roślin w medycynie nie jest niczym nowym. Od wieków ludzie używali ziół w leczeniu wielu schorzeń i chorób. Ostatnio naukowcy skierowali uwagę na Solanum nigrum, czyli „psiankę czarną”. Jej owoce są szeroko stosowane w medycynie tradycyjnej w Indiach i innych częściach świata do leczenia chorób wątroby, skórny i stanów zapalnych.

Psianka czarna a rak wątroby

Naukowcy stwierdzili, że Solanum nigrum zawiera substancje takie jak alkaloid całkowity, alkaloid steroidowy, saponiny steroidowe i glikoproteinę, które wykazują działanie przeciwnowotworowe. Informacje te potwierdziła firma Q BioMed, zajmująca się rozwojem biotechnologii. Firma nabyła technologię opracowania unikalnego leku na raka wątroby opartego na ekstrakcie z liści S. nigrum Linn w 2017 roku. Od tamtego czasu nieprzerwanie trwały prace nad nowym medykamentem.

Eksperci uważają, że nowy lek pochodzący z tej rośliny posłuży do leczenia najpowszechniejszego typu raka wątroby. Obecnie prowadzone są przedkliniczne prace laboratoryjne, potrzebne do złożenia wniosku dla FDA (Agencja Żywności i Leków w USA). Jeśli FDA zaakceptuje wyniki badań przedklinicznych, umożliwi to Q BioMed rozpoczęcie badań klinicznych na ludziach. Trwające 6-9 miesięcy badania dostarczą dobrych danych na temat tego, jak dobrze lek atakuje komórki rakowe i czy jest bezpieczny dla pacjentów z rakiem.

