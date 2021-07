Pierwsza taka placówka medyczna w Polsce. „To bardzo ważny moment dla polskiej nauki”

Pierwsza w Polsce placówka przeznaczona do prowadzenia badań klinicznych u dzieci i młodzieży powstała w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Powstało w ramach konkursów ogłoszonych przez Agencję Badań Medycznych dotyczących tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych.

„Dziś jest bardzo ważny moment dla polskiej nauki. Otwieramy kolejne z szesnastu Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, które w sumie powstaną w całej Polsce” – powiedział Adam Niedzielski, minister zdrowia.

– Dzięki temu uda nam się utworzyć Polską Sieć Badań Klinicznych. Do tej pory w naszym kraju nie wykorzystywaliśmy w pełni istniejącego potencjału w obszarze badań klinicznych, czego potwierdzeniem jest m.in. mała liczba niekomercyjnych badań klinicznych. Jednak dzięki takim inwestycjom to się zmieni – kontynuował.

Projekt zakłada wiele placówek

Szef resortu zdrowia dodał, że Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Agencją Badań Medycznych rozpoczęło projekt stworzenia w Polsce wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych zapewniających kompleksowe i systemowe wsparcie realizacji badań klinicznych zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych.

Wartość dofinansowania projektu wynosi 9 493 704,64 zł, w ramach tych środków została przeprowadzona modernizacja i adaptacja jednego z budynków) zgodnie ze Standardami Modelowego CWBK. Cały budynek został przystosowany dla osób z ograniczoną mobilnością.

„Otwarcie pierwszego w Polsce Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, szczególnie w ośrodku pediatrycznym, jakim jest Centrum Zdrowia Dziecka to wydarzenie szczególne, ponieważ świadczy o tym, że populacja pacjentów pediatrycznych będzie miała dostęp do najnowocześniejszego leczenia. W ten sposób inaugurujemy powstanie Polskiej Sieci Badań Klinicznych, polskiej marki, która zrzesza już kilkanaście ośrodków w całym kraju. Jestem przekonany, że w miejscu takim jak Centrum Wsparcia Pediatrycznych Badań Klinicznych w wysokim standardzie, komforcie i na najwyższym poziomie bezpieczeństwa najmłodsi pacjenci będą mogli korzystać z badań klinicznych zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Mam nadzieję, że będziemy mogli patrzeć jak ten ośrodek się rozwija, a Sieć staje się coraz bardziej skuteczna i efektywna kosztowo” – powiedział Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. med. Radosław Sierpiński

Utworzenie Centrum Wsparcia Pediatrycznych Badań Klinicznych doprowadzi do zwiększenia liczby badań klinicznych prowadzonych w populacji pediatrycznej w Polsce. Centrum będzie nie tylko realizować badania kliniczne, ale także je inicjować tak, by odpowiadały potrzebom populacji pediatrycznej i umożliwiały zwiększenie dostępności do nowoczesnych terapii.

