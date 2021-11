Ma wielkość tabletki i jest wszczepiany w szyję. Uleczy niebezpieczną chorobę

„Pracujemy nad dniem, w którym osoby z reumatoidalnym zapaleniem stawów nie będą musiały pamiętać o codziennym przyjmowaniu leków i radzić sobie ze skutkami ubocznymi choroby” – powiedział Andrew Ko, neurochirurg z University of Washington.

Implanty z impulsem elektrycznym

Testowane przez naukowców urządzenie wielkości tabletki witaminy dostarcza impulsy stymulacji elektrycznej do nerwu błędnego. Biegnący od pnia mózgu do brzucha, przez szyję i klatkę piersiową, nerw błędny to duży kanał, który przekazuje sygnały między mózgiem a ciałem. Badania wykazały, że może działać jako hamulec układu odpornościowego, wysyłając sygnały do śledziony, spowalniając uwalnianie cząsteczek zapalnych – innymi słowy regulować odruch zapalny organizmu.

Elektryczna stymulacja tego nerwu za pomocą małych implantów została już zatwierdzona przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) do leczenia niektórych postaci padaczki i depresji. Implant można ładować bezprzewodowo, nosząc małe urządzenie przypominające obrożę, raz w tygodniu przez godzinę.

Czy nowa metoda uleczy reumatoidalne zapalenie stawów?

Pierwsze pilotażowe badanie testujące urządzenie do stymulacji nerwu błędnego u ludzi w reumatoidalnym zapaleniu stawów wypadły obiecująco. Z kolei w tym roku w USA rozpoczęło się badanie fazy 3 na dużą skalę. Ma ono dowieść, czy stymulacja nerwu błędnego może leczyć tę powszechną chorobę autoimmunologiczną. Badanie ma trwać około trzech lat, aby uwzględnić długoterminowe dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności metody. Jeśli próba się powiedzie, implant zostanie przetestowany pod kątem innych chorób autoimmunologicznych.

„Wybraliśmy reumatoidalne zapalenie stawów, ponieważ jest dobrze scharakteryzowane i istnieją ustalone sposoby śledzenia jego nasilenia, ale jeśli to nowatorskie podejście okaże się skuteczne, może działać również w przypadku innych chorób autoimmunologicznych” – wyjaśnił dr Andrew Ko.

To dopiero początek badań, a wiele pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi: Jaki jest najlepszy sposób na przeprowadzenie tej terapii? Czy nerw błędny może być skutecznie stymulowany nieinwazyjnie, czy ostatecznie konieczny będzie implant chirurgiczny? Jednak przy obecnych metodach leczenia zapalenia stawów, które często powodują niekorzystne skutki uboczne, rozwiązanie byłoby innowacją na skalę światową.

Czym jest reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)?

To choroba o podłożu autoimmunologicznym – oznacza to, że układ odpornościowy organizmu niszczy własne komórki, co skutkuje chorobami konkretnych narządów i układów. W RZS objawy dotyczą najczęściej układu ruchu – choroba dotyka m.in. stawów rąk i nóg, a w późniejszych stadiach wszystkich stawów. Należy podkreślić, że choroba znacząco ogranicza codzienne funkcjonowanie, a nieleczona może prowadzić do niepełnosprawności i licznych powikłań. Obecne leczenie skutecznie zmniejsza objawy oraz hamuje niszczenie stawów, jednak nie prowadzi do cofnięcia powstałych destrukcji i całkowitego wyleczenia.

