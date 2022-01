Nowa technologia umożliwi oglądanie hologramów narządów w gabinetach lekarskich

Polska technologia rewolucjonizuje obrazowanie diagnostyczne. Nawet o jedną trzecią można skrócić czas zabiegu operacyjnego, posiłkując się przed nim i w jego trakcie trójwymiarowym hologramem operowanego narządu. Narzędzie współpracujące z goglami VR może także pomóc lekarzom w wyjaśnianiu diagnozy i proponowanego leczenia pacjentowi. Takie możliwości stwarza system opracowany przez polski start-up medyczny.

Hologramy narządów – rewolucja w medycynie?

– Nasze rozwiązanie skraca czas zabiegu w obszarze kardiologii, onkologii, ortopedii czy laryngologii o blisko 30 proc. To są wartości kliniczne, medyczne. Ograniczenie tego czasu sprawia, że mniejsza ilość krwi jest niezbędna do przeprowadzenia zabiegu, wykorzystuje się też mniej środków anestezjologicznych. Zwiększa się natomiast efektywność samego procesu rekonwalescencji czy rehabilitacji pacjentów. Mogą szybciej wracać do zdrowia – wymienia Krzysztof Mędrala, prezes zarządu MedApp.

Użytkownicy mogą ponadto wchodzić w interakcję z wyświetlanym hologramem: obracać go, skalować, ale także wchodzić we wnętrze struktur anatomicznych. Nie wymaga to współpracy z dodatkowym technikiem. Co ważne, możliwe jest też wyświetlanie hologramu badanego narządu w czasie rzeczywistym, w trakcie badania. Gogle mogą być też wykorzystywane jako dodatkowy ekran w czasie trwania zabiegu operacyjnego.

CarnaLife Holo jest już wykorzystywane nie tylko w Polsce, ale i w Wielkiej Brytanii, Francji oraz Luksemburgu, a od kilku tygodni także w Brazylii. Z jego wykorzystaniem zostało już wykonanych ponad 200 zabiegów. Jednym z nich była przeprowadzona w listopadzie 2021 roku operacja uszczelnienia zastawki mitralnej w technologii MitraClip, bez otwierania klatki piersiowej. Lekarze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w trakcie całego zabiegu wspomagali się technologią CarnaLife Holo i trójwymiarową wizualizacją danych diagnostycznych serca.

Polska ma szansę zostać liderem

Lekarze i eksperci podkreślają, że tego typu technologie to przyszłość w medycynie. Polska ma duży potencjał, by odgrywać na tym rynku znaczącą rolę.

– Polska jest krajem, który ma jednych z najlepszych informatyków na świecie. Jesteśmy w topowej trójce. Mamy też fantastycznych, zdolnych lekarzy. Coraz częściej z połączenia technologii, kompetencji inżynieryjnych, technologicznych i technicznych powstają coraz lepsze rozwiązania oferowane w medycynie. Coraz częściej będziemy z nich korzystać nie tylko w Polsce, w Europie, ale też na świecie – mówi Krzysztof Mędrala.

Zastosowanie technologii może stanowić odpowiedź na coraz poważniejsze wyzwania stojące przed medycyną. Jednym z nich jest starzejące się społeczeństwo. – W 2017 roku Światowa Organizacja Zdrowia szacowała, że na świecie jest blisko 962 mln osób 60+. Przewiduje się, że w 2050 roku będzie ich 2,2 mld. To oznacza coraz więcej osób, które będą częściej korzystały z technologii w obszarze medycyny.

Z drugiej strony mamy spadającą liczbę lekarzy. Mówi się o tym, że w Polsce w 2030 roku ze względu na brak personelu medycznego – pielęgniarek, lekarzy – będzie trzeba zamknąć blisko 500 szpitali. To jest dramatyczna sytuacja. W tej sytuacji tylko technologia oferowana m.in. przez naszą spółkę, ale też przez inne spółki technologiczne, medyczne, może wyjść naprzeciw oczekiwaniom i tym trendom, z którymi się będziemy mierzyć – mówi ekspert.

