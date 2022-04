Prezes Janicki na debacie Wprost: Warto budować system odporny na kryzysy

Debata dotyczyła budowania elastycznego systemu ochrony zdrowia, który byłby odporny na kryzysy. Jeśli chodzi o rolę firm farmaceutycznych, to najważniejszą sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa lekowego dla pacjentów i utrzymanie ciągłości dostaw leków. – Obecna fala uchodźców z Ukrainy jest wydarzeniem bezprecedensowym, jako firmy musimy na to wyzwanie szybko odpowiedzieć. Ważny jest też element związany z prowadzeniem badan klinicznych i dostępem do innowacyjnych terapii, których nie powinno zabraknąć pacjentom – mówił prezes Janicki.

Podkreślił też, że firmy powinny również prowadzić kampanie edukacyjne, zachęcać do badań profilaktycznych, gdyż wczesne wykrycie chorób oznacza włączanie do leczenia pacjentów na wcześniejszych etapach, co spowoduje, że zasoby systemu ochrony zdrowia będą optymalnie wykorzystane – mówił prezes Wiktor Janicki. Zwrócił również uwagę na ważny aspekt profilaktyki, jakim są szczepienia ochronne, a także ochrona osób, których szczepienia nie chronią w dostateczny sposób przed zachorowaniem (np. osoby po przeszczepach czy w trakcie leczenia onkologicznego w przypadku COVID-19).

Ważnym aspektem jest też dobra współpraca między sektorem prywatnym jak publicznym, czego przykładem jest Warsaw Health Innovation Hub, który powstał we współpracy z ABM. Prezes Janicki zwrócił również uwagę na to, że Polska znajduje się dziś w trudnej sytuacji, jednak z tych trudnych sytuacji dla systemu ochrony zdrowia warto wyciągać wnioski. – Moglibyśmy budować sieć wymiany doświadczeń w Europie Środkowo-Wschodniej, by dzielić się naszymi rozwiązaniami z innymi krajami. Jako firma zaangażowaliśmy się w koncepcje budowy zrównoważonych i odpornych systemów ochrony zdrowia, to był projekt prowadzony razem z London School of Economics i Światowym Forum Ekonomicznym; Polska była jednym z 8 krajów, które brały udział w pierwszej fazie projektu, wierzymy, że takie partnerstwo warto byłoby zbudować na poziomie całej Europy Środkowo-Wschodniej i krajów bałtyckich, by budować na przyszłość zrównoważone i odporne systemy ochrony zdrowia – mówił prezes Janicki.