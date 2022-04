Prezes Sierpiński na debacie Wprost: ABM pełni ważną rolę w budowaniu odpornego systemu ochrony zdrowia

Dr hab. Radosław Sierpiński, prezes ABM, uczestniczył w debacie „Odporny system ochrony zdrowia w dobie wojny na Ukrainie”, mówił o roli, jaką może pełnić Agencja Badań Medycznych w budowaniu odpornego na kryzysy systemu ochrony zdrowia. – Jeśli narysowalibyśmy piramidę potrzeb pacjentów, to na jej dole będzie dostępność do opieki zdrowotnej, nieco wyżej jakość, czyli to, żeby pacjenci mieli dostęp do dobrej opieki medycznej. Na czubku piramidy znajdą się badania kliniczne, prace badawczo-rozwojowe, które dostarczają innowacyjnych terapii – mówił Radosław Sierpiński.

Zwrócił uwagę, że dzięki badaniom klinicznym wielu pacjentów ma dostęp do innowacyjnych leków kilka lat wcześniej zanim znajdą się one w refundacji. Agencja Badań Medycznych zaczyna też pełnić ważną rolę z punktu widzenia zagwarantowania pacjentom bezpieczeństwa lekowego, co jest szczególnie ważne w okresie kryzysów. – Największy problem będzie, jeśli zostanie przerwany łańcuch dostaw prostych leków, które są stosowane przez wielu pacjentów, jak insuliny, heparyny, leki na nadciśnienie. Dlatego AMB chce również skupić się na działaniach dotyczących bezpieczeństwa lekowego, powstawania w Polsce innowacyjnych leków generycznych – mówił prezes Sierpiński, zapowiadając, że już niedługo wystartują konkursy ABM w tym zakresie. – Mam też nadzieję, że już wkrótce zostanie przyjęta przez rząd uchwała, która jest planem rozwoju polskiej biomedycyny. Drugim aspektem jest polska fabryka leków osoczopochodnych: dzięki wielkiej determinacji pana ministra i polskiego rządu jesteśmy na ostatniej prostej, by uniezależnić Polskę w zakresie stosowania leków osoczopochodnych, z których korzysta duża grupa pacjentów. Sprawdzian, jakim była epidemia COVID-19, a obecnie jest kryzys uchodźczy, został przez system ochrony zdrowia zdany. Pokazał, jak ważne jest zarządzanie ryzykiem, planowanie systemu na przyszłość – mówił prezes Sierpiński.