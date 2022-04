Prezes Sierpiński: Mimo kryzysów i wojny na Ukrainie musimy tworzyć nowoczesny system ochrony zdrowia

– Badania medyczne stanowią integralną część systemu ochrony zdrowia. Pomimo kryzysów, ryzyka oraz szoku, co dotyka m.in., sytemu ochrony zdrowia, musimy dalej iść tą drogą, którą zapoczątkowaliśmy, tworząc Agencję Badań Medycznych i umożliwiając tworzenie niekomercyjnych badań klinicznych i oraz korzystanie pacjentom z nowoczesnych terapii – mówił prezes Radosław Sierpiński.

Zwrócił uwagę, że pomimo kryzysów i szoków, jakich doznaje system ochrony zdrowia, najpierw spowodowanych przez epidemię COVID-19, a potem poprzez skutki agresji Rosji na Ukrainę i falę uchodźców, cały czas należy tworzyć nowoczesny system ochrony zdrowia, po to, żeby pacjenci mieli dostęp do najnowocześniejszych terapii, a naukowcy żeby mogli rozwijać polską naukę. – Badania kliniczne, badania medyczne stanowią ważny element systemu ochrony zdrowia. Być może nie jest to najważniejszy element systemu, nie zmienia to jednak faktu, że musimy cały czas tę pracę kontynuować – zaznaczył prezes Sierpiński.

Podkreślił, że w trakcie pandemii COVID-19 uwidoczniło się to, że nie można zapominać o najważniejszych przyczynach zgonów Polaków, jakimi są choroby układu krążenia i nowotwory. – To pokazuje, że pewne działania trzeba prowadzić równolegle. Cały czas musimy pracować, tworzyć nowoczesny system ochrony zdrowia, dofinansowywać najlepszych polskich badaczy – zaznaczył Radosław Sierpiński