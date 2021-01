71-letni mężczyzna przepłynie 100 km przez Morze Północne. Ma ważny cel

Dziadek twierdzi, że przepłynięcie 100 km w lodowatej wodzie to nic w porównaniu z tym, co przechodzi jego wnuk. Na wykonane zadania wyznaczył sobie rok.

Szlachetny gest dziadka

U wnuka Alana Holmesa wykryto guza mózgu, gdy chłopiec miał trzy lata. Matthews przeszedł operację i szczęśliwie doszedł do siebie. Jednak w 2020 roku znaleziono u niego kolejnego guza i ponownie musiał poddać się operacji. Ta sytuacja wstrząsnęła jego 71-letnim dziadkiem, który postanowił wesprzeć wnuka w dalszym procesie zdrowienia. Postanowił zebrać środki na badania kliniczne, aby osoby chore mogły liczyć na większą pomoc. W tym celu wybrał nietypowe zadanie.

Przepłynie Morze Północne

Mężczyzna postanowił przepłynąć łączny dystans 100 km w Morzu Północnym, koncentrując się na rejonie w zatoki Cullercoats. Zamierza pływać 5 razy w tygodniu, a całe zadanie ukończyć przed upływem jednego roku. Liczy, że uwaga, jaką zwróci, pozwoli mu dołożyć cegiełkę do finansowania badań nad guzami mózgu.

„Jestem pod wielkim wrażeniem zachowania mojego dziadka. Poświęca się wspierając znalezienie lekarstwa na coś, co może mnie zabić. To wspaniała osoba, tak bardzo go kocham” – wyznał wzruszony wnuk. Chłopak obecnie przebywa w domu, gdzie odzyskuje siły po przebytej chemioterapii. Studiuje zdalnie i pisze bloga o swoich doświadczeniach związanych z chorobą.

Czytaj też:

Ucisk lub rozpieranie w głowie – czy to niebezpieczne objawy?