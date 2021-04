Naukowcy odkryli gen odpowiedzialny za jeden z najbardziej śmiertelnych typów raka piersi

– Miejmy nadzieję, że to radykalnie poprawi złe wyniki tych pacjentów – powiedziała Pilar Blancafort, epigenetyk z Instytutu Badań Medycznych Harry'ego Perkinsa.

Trudno ocenić, jak różne mogą być nowotwory. Nawet pod pojęciem „raka piersi” kryje się kilka typów, np. rak piersi hormonalnie wrażliwy, HER2 dodatni lub niewrażliwy na hormony; ale w tych grupach jest jeszcze więcej typów, które mogą różnie reagować na leczenie.

Rak piersi hormonalnie wrażliwy

Raki piersi hormonalnie wrażliwe rozwijają się w odpowiedzi na hormony, takie jak estrogen lub progesteron. Istnieje wiele leków do ich leczenia, na przykład terapię hormonalną. Ten rodzaj raka piersi ma zazwyczaj lepsze wyniki niż nowotwory niewrażliwe hormonalnie.

– Jednak niewielki procent pacjentek doświadcza bardzo agresywnego raka, który skutkuje najgorszymi wynikami spośród wszystkich przypadków raka piersi, przy czym połowa wszystkich kobiet umiera z powodu tej choroby – powiedziała Blancafort. – Kiedy patrzymy na te nowotwory, okazuje się, że są one większe powierzchniowo, mają tendencję do częstszego rozprzestrzeniania się do węzłów chłonnych i mają wyższy wskaźnik śmiertelności. Potrzebowaliśmy sposobu, aby je zidentyfikować.

W 2012 roku grupa naukowców wyznaczyła klasyfikację raka piersi o nazwie Integrative Clustering (IntClust), która dzieli raka piersi na 10 różnych podgrup, każda z innymi zmianami genetycznymi i wynikami klinicznymi.

Jedno z tych skupisk w obrębie nowotworów z dodatnim receptorem estrogenowym (ER +), zwany IntClust2, ma szczególnie złe rokowania. Zespół w 2012 roku zauważył, że guzy IntClust2 charakteryzowały się znaczną amplifikacją fragmentu DNA w chromosomie 11. Ta część chromosomu zawiera wiele genów potencjalnie rakotwórczych, zwanych onkogenami, o których naukowcy już wiedzieli, ale w szczególności jeden gen, zwany AAMDC, zwrócił uwagę naukowców.

Naukowcy najpierw przyjrzeli się 119 próbkom luminalnego raka piersi typu B i przeanalizowali, ile AAMDC jest wyrażane w nowotworach. Okazało się, że około 25 procent guzów wykazywało amplifikację AAMDC, a były to głównie guzy ER +. Naukowcy poprzez myszy laboratoryjne badali poziomy AAMDC w komórkach raka sutka i odkryli, że komórki rakowe zostały zahamowane i więcej komórek ulegało obumarciu.

Zespół uważa, że leczenie raka ER+ jest jednym z powodów, dla których IntClust2 jest tak skuteczny. Terapie hormonalne działają poprzez głodzenie raka i niedostarczanie mu hormonów, których używałby do wzrostu.

