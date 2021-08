Witamina D może pomóc... chorym na raka! Zmniejsza zapotrzebowanie na niektóre leki

Niedobory witaminy D są powszechne u osób od dawna chorujących na raka i leczonych paliatywnie w ostatnim stadium choroby. Niski poziom tej witaminy powoduje, że pacjenci są bardziej podatni na ból, łatwiej się męczą, wpadają w stany depresyjne i częściej grożą im infekcje.

By złagodzić cierpienie chorych, onkolodzy zwykle zalecają podopiecznym leki opioidowe o silnym działaniu przeciwbólowym. Najnowsze odkrycie szwedzkich naukowców wskazuje jednak na to, że istnieje prosty sposób na to, by osiągnąć podobny efekt bez skutków ubocznych związanych ze stosowaniem uzależniających opioidów.

Witamina D zmniejsza zapotrzebowanie na opioidy u chorych na raka

Do takich wniosków doszli medycy z Instytutu Karolinska, którzy na łamach prestiżowego czasopisma naukowego „Cancers” przedstawili najnowsze wyniki badań na temat suplementacji witaminy D u osób z zaawansowymi nowotworami.

Przez 12 tygodni naukowcy analizowali dane zebrane wśród 244 osób objętych opieką paliatywną w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej. Tylko 150 chorym udało się przeżyć do końca wyznaczonego terminu testów – w tym czasie zmarło 94 uczestników badań.

twitter

W momencie rozpoczęcia eksperymentu wszyscy chorzy mieli niedobór witaminy D. Część osób została poproszona o przyjmowanie wysokich dawek witaminy D (około 4 tys. j.m. dziennie). Pozostali zaś otrzymywali placebo, a co 4 kolejne tygodnie sprawdzano, jakie dawki opioidów są im potrzebne.

„Podawanie witaminy D było dobrze tolerowane. U pacjentów, którzy ją otrzymywali, można było znacznie wolniej zwiększać dawki opioidów niż w grupie zażywającej placebo. Ponadto osoby suplementujące witaminę D odczuwały mniejsze zmęczenie związane z chorobą nowotworową w porównaniu z grupą placebo” – zapewnia Linda Bjoerkhem-Bergman z Instytutu Karolinska.

Korzystny wpływ suplementacji witaminy D u osób z niedoborami

Choć badania były przeprowadzone na stosunkowo małej grupie liczącej niespełna 250 chorych, to zdaniem badaczy dotychczas uzyskane wyniki są na tyle obiecujące, że można je wykorzystać do pomocy osobom walczącym z rakiem w ostatnich stadiach choroby nowotworowej.

„Po raz pierwszy udało się wykazać, że suplementacja witaminy D u pacjentów chorych na raka i leczonych paliatywnie może przynieść im ulgę w cierpieniu i ograniczyć odczuwanie bólu zmniejszając jednocześnie potrzebę zastosowania przeciwbólowych opioidów” – podkreśla dr Maria Helde Frankling z Wydziału Neurobiologii, Nauki, Społeczeństwa i Opieki Zdrowotnej Instytutu Karolinska, jedna ze współautorek nowych badań.

twitterCzytaj też:

Niedobór witaminy B12 może powodować... problem z rozróżnianiem kolorów. 7 mało znanych objawówCzytaj też:

O ile lat szybciej starzeją się matki niedosypiające po urodzeniu dziecka? Będziecie zaskoczeni