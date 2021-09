Uwaga! GIF wycofuje ważny lek stosowany podczas chemioterapii

„Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła informacja w systemie Rapid Alert z francuskiego organu kompetentnego o wycofaniu z obrotu serii produktu leczniczego wskazanej w sentencji niniejszej decyzji. Przedmiotowa seria produktu leczniczego została wytworzona z serii nr 20022A produktu luzem, dla którego stwierdzono wynik poza specyfikacją w związku z obecnością widocznych cząstek” – czytamy w najnowszym komunikacie.

Jaki lek wycofuje GIF?

Chodzi o preparat Mitocin 20 mg (Mitomycin) w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w fiolce o pojemności 20 mg z numerem serii: 0-20022AB i terminem ważności do końca lutego 2023 roku. Jego producentem jest Vygoris Limited, a podmiotem, który uzyskał zgodę na czasowe dopuszczenie go do obrotu, jest Profarm Sp. z o.o. (ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna).

Lek Mitomycin jest dostępny na receptę i stosuje się go w leczeniu paliatywnym nowotworów złośliwych i podczas chemioterapii u pacjentów m.in. z rakiem żołądka, rakiem piersi, płuc, trzustki i pęcherza moczowego.

