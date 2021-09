Wysokie spożycie soli hamuje wzrost guzów nowotworowych? Zaskakujące odkrycie

Według naukowców z Translational Health Science and Technology Institute w Indiach, w niektórych przypadkach można odnieść wyraźne korzyści dzięki nadmiernemu spożywaniu soli. Wyniki nowych badań na ten temat opublikowano na łamach „Science Advances”. Co właściwie udało się odkryć badaczom?

Nadmiar soli może być korzystny – tylko w pewnych sytuacjach

Nie ma wątpliwości, że jedzenie zbyt dużej ilości soli może prowadzić od nadciśnienia, udaru mózgu, niewydolności serca czy zawału, a także chorób nerek, osteoporozy, otyłości lub raka żołądka. W przypadku guzów nowotworowych dieta wysokosodowa zdaje się jednak wywoływać odwrotny skutek i zamiast szkodzić – pomaga ograniczać wzrost komórek rakowych – przynajmniej u szczurów laboratoryjnych.

Samo zwiększenie soli w codziennym jadłospisie przyczynia się do wzrostu ilości bakterii probiotycznych Bifidobacterium, które z kolei powodują namnażanie się komórek odpornościowych atakujących guzy nowotworowe.

Na dodatek nadmiar soli powoduje, że mikroflora jelitowa staje się mniej szczelna, co umożliwia przenikanie Bifidobacterium bezpośrednio do guzów, dzięki czemu łatwiej je zwalczyć.

Zwiększoną zdolność do ograniczenia wzrostu guzów nowotworowych zauważono także, gdy nadmierne spożycie soli połączono z zastosowaniem standardowych leków onkologicznych.

Naukowcy uważają, że dalsze badania w tej kwestii mogą przyczynić się do udoskonalenia tradycyjnych metod leczenia stosowanych w onkologii i zwiększenia skuteczności usuwania guzów nowotworowych w bardzo łatwy i tani sposób.

Warto jednak zaznaczyć, że do tej pory korzystny efekt diety wysokosodowej potwierdzono wyłącznie podczas eksperymentów na zwierzętach.

Normy spożycia soli. Ile można jej zjeść w ciągu dnia?

Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w ciągu dnia nie powinniśmy spożywać więcej niż około 5 g soli (1 płaską łyżeczkę od herbaty).

Podstawowym źródłem sodu w diecie jest sól kuchenna (czyli chlorek sodu). Szacuje się, że 5 g soli kuchennej to około 2000 mg sodu.

10 produktów, w których jest najwięcej soli

Specjaliści zajmujący się żywieniem uznają, że przeciętny Polak zwykle dwukrotnie (a czasem nawet trzykrotnie) przekracza zalecane dawki soli. Które pokarmy zawierają najwyższe stężenie tego składnika? Oto lista, która rozwiewa wątpliwości na ten temat.

Wędzone ryby



łosoś wędzony 3.68 mg sodu w 100 g (1470 g soli w 100 g)dorsz wędzony 2.93 mg sodu w 100 g (1170 g soli w 100 g)makrela wędzona 2.93 mg sodu w 100 g (1170 g soli w 100 g)śledź marynowany 2.63 mg sodu w 100 g (1050 g soli w 100 g)śledź w oleju 1.41 mg sodu (562 g soli w 100 g)śledź w sosie pomidorowym 1.37 sodu w 100 g (548 g soli w 100 g)tuńczyk w wodzie 1.29 sodu w 100 g (515 g soli w 100 g)tuńczyk w oleju 1.29 sodu w 100 g (515 g soli w 100 g)

* szacuje się, że 1 g sodu odpowiada około 2,5 g soli















Wędliny





salami popularne 3.27 mg sodu w 100 g (1307 g soli w 100 g)kiełbasa podwawelska 2.54 mg sodu w 100 g (1017 g soli w 100 g)kiełbasa zwyczajna 2.12 mg sodu w 100 g (848 g soli w 100 g)







Płatki kukurydziane



Płatki śniadaniowe mają 2.92 mg sodu w 100 g (1167 g soli w 100 g)





Sery





Ser typu "Feta": 2.75 mg sodu w 100 g (1100 g soli w 100 g)Ser camembert pełnotłusty: 2.42 mg sodu w 100 g (966 g soli w 100 g)Ser brie pełnotłusty: 2.42 mg sodu w 100 g (880 g soli w 100 g)Ser edamski tłusty: 1.55 mg sodu w 100 g (618 g soli w 100 g)











Chipsy i słone przekąski



Chipsy paprykowe zawierają 2.15 mg sodu w 100 g (859 g soli w 100 g), pełne soli (jak sama nazwa wskazuje) są także... słone przekąski. Warto też uważać na popcorn i dodatkowo go nie dosalać.







Gotowe sosy



Musztarda ma 1.9 mg sodu w 100 g (760 g soli w 100 g). Dużo soli może zawierać też keczup (907 mg w 100 g). Absolutnym rekordzistą jest zaś sos sojowy, który w zaledwie jednej łyżeczce może mieć aż 1000 mg soli.





Pieczywo





Bułki bagietki – 1.78 mg sodu w 100 g (710 g soli w 100 g)Groszek ptysiowy – 1.32 mg sodu w 100 g (529 g soli w 100 g)Bułki grahamki – 1.18 mg sodu w 100 g (473 g soli w 100 g)Bułki kajzerki – 1.16 mg sodu w 100 g (463 g soli w 100 g)Chleb żytni jasny –1.14 mg sodu w 100 g (456 g soli w 100 g) Chleb baltonowski – 1.09 mg sodu w 100 g (434 g soli w 100 g)Bułki i rogale maślane – 1 mg sodu w 100 g (398 g soli w 100 g)Pumpernikiel – 0.99 mg sodu w 100 g (395 g soli w 100 g)Bułki pszenne zwykłe – 0.95 mg sodu w 100 g (379 g soli w 100 g)Chleb żytni razowy litewski – 0.89 mg sodu w 100 g (357 g soli w 100 g)Chałka – 0.7 mg sodu w 100 g (279 g soli w 100 g)





















Kiszonki





Ogórek kwaszony: 1.76 mg sodu w 100 g (703 g soli w 100 g)Ogórek konserwowy: 0.97 mg sodu w 100 g (389 g soli w 100 g)Kapusta kwaszona: 0.65 mg sodu w 100 g (260 g soli w 100 g)









Batony





Baton” Snickers”: 0.9 mg sodu w 100 g (359 g soli w 100 g)Baton” MilkyWay”: 0.61 mg sodu w 100 g (242 g soli w 100 g)Baton „Mars”: 0.47 mg sodu w 100 g (186 g soli w 100 g)









Konserwy, marynaty i produkty typu instant



Warto zdawać sobie sprawę z tego, że choć świeże warzywa zawierają śladowe ilości sodu, to jednak zupełnie inaczej jest po ich zakonserwowaniu.

Kubek kukurydzy z puszki może mieć 0,73 g sodu, zielony groszek konserwowy ma w 100 g 0,45 mg sodu i 178 g soli, a 100 g marynowanych oliwek około 9 g (warto przed spożyciem dokładnie przepłukać je wodą).

Lepiej też uważać na gotowe soki warzywne, bo te bez obniżonej ilości sodu mogą zawierać zbyt dużo soli. Jeszcze większą ostrożność należy zachować przy spożywaniu zupek z puszki, chińskich zupek lub zup rozpuszczalnych typu instant, bo w jednej porcji może kryć się wielokrotnie więcej soli niż zaleca się w ciągu doby. Czytaj też:

