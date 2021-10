Nie tylko kobiety mogą mieć raka piersi – mammografię powinni robić także mężczyźni? 10 faktów i mitów

Mimo że nowotwór sutka (czyli rak piersi lub gruczołu sutkowego) u mężczyzn zdarza się rzadko i często dosyć późno się go wykrywa, to niestety może być groźny, dlatego badania mammograficzne powinni robić także pacjenci płci męskiej – zwłaszcza ci, którzy są obciążeni podwyższonym ryzykiem dziedziczenia tej choroby po krewnych. Choroba ta najczęściej wykrywana jest u panów po sześćdziesiątce, a także osób, które walczą z rakiem prostaty, chorobami jąder, rakiem jelita grubego, otyłością lub zaburzeniami hormonalnymi.

Mężczyźni z rakiem sutka umierają o 19 proc. częściej niż kobiety

Jak podaje „American Society of Clinical Oncology”, w Stanach Zjednoczonych co roku diagnozuje się 2,6 tys. przypadków złośliwego nowotworu sutka u mężczyzn, z których ponad 500 umiera. Przy tym samym stadium wykrytej choroby, śmiertelność w przypadku obu płci jest podobna, jednak u mężczyzn ten nowotwór diagnozuje się zwykle później, niż u kobiet.

Kiedy specjaliści z Vanderbilt-Ingram Cancer Center przeanalizowali dane na temat dużej puli pacjentek i pacjentów – odkryli, że jeśli mężczyźni zapadną na ten nowotwór, to umierają o 19 proc. częściej, niż kobiety.

Choć tylko około jednego procenta nowotworów piersi dotyczy mężczyzn, to również panowie powinni wiedzieć o tej chorobie.

Objawy raka piersi u mężczyzn

Mężczyźni mają niewielką ilość tkanki budującej gruczoły mlekowe, ale może pojawić się u nich np. grudka lub zgrubienie w okolicy piersi, a także zmiany na skórze, takie jak wgłębienia, zmiana koloru czy jej łuszczenie się.

Symptomy mogą dotyczyć samej brodawki – np. może dojść do zaczerwienienia, łuszczenia, powstawania wydzieliny, czy też brodawka staje się wklęsła.

W przypadku jakichkolwiek niepokojących oznak należy skonsultować się z lekarzem.

Leczenie zwykle obejmuje zabieg chirurgiczny o zasięgu zależnym od stopnia zaawansowania choroby. Onkolodzy dysponują też chemioterapią, radioterapią, hormonoterapią. Do dostępnych metod dochodzi także terapia celowana opartą na przeciwciałach monoklonalnych, które oddziałują głównie na komórki raka, oszczędzając zdrowe.

Podobnie, jak u kobiet rak piersi u mężczyzn mogą wywoływać niektóre mutacje w konkretnych genach, które można odziedziczyć od rodziców. Mowa np. o genie BRCA2, którego mutacje mogą też ryzyko raka prostaty. Przy rodzinnej historii nowotworów, warto swoją sytuację skonsultować z lekarzem, ponieważ dostępne są już odpowiednie genetyczne testy, wskazujące, czy istnieje dodatkowe ryzyko. Specjaliści wszystkim zalecają jednocześnie dbanie o prawidłową wagę i regularne ćwiczenia.

10 faktów i mitów na temat raka piersi

Skoro w mojej rodzinie nikt nie miał raka piersi, to nie muszę się obawiać zachorowania



MIT

Choć wyższe ryzyko raka piersi dotyczy tych kobiet, w których rodzinach zdarzały się przypadki tej choroby, to wcale nie oznacza to, że zachorują te panie, które nie są dziedzicznie obciążone mutacjami genetycznymi narażającymi je na nowotwór. Badania regularnie powinny wykonywać także te panie, które sądzą, że są zupełnie zdrowe, a dotąd nikt z ich najbliższych nie ucierpiał z powodu raka piersi. Guzy nowotworowe są bardzo podstępne i często mogą rozwijać się nie dając wyraźnych objawów.



Jeśli nie mam żadnego guza, to nie grozi mi rak piersi



MIT

Rak piersi to podstępna choroba, która może rozwijać się nawet bezobjawowo. Nie zawsze da się wyczuć charakterystyczne guzki i zgrubienia pod skórą na piersiach – dlatego warto wykonywać regularne badania mammograficzne i USG.



Czy biustonosze z fiszbinami zwiększają ryzyko raka piersi?



WYJAŚNIAMY:

Choć nie ma żadnych naukowych dowodów na to, że biustonosze z fiszbinami zwiększają ryzyko raka piersi, to jednak warto zdawać sobie sprawę z tego, że noszenie niekomfortowej bielizny – zwłaszcza źle dopasowanej i sprawiającej, że drut pod piersią wbija się nam w skórę może prowadzić do podrażnień, a bakterie rozwijające się w tym miejscu podatnym na potliwość mogą sprzyjać rozwojowi infekcji i stanów zapalnych.

Najlepiej nosić dobrze dobrane staniki, w których czujemy się swobodnie lub... zupełnie zrezygnować z ich noszenia – nikt nie ma prawa nas za to oceniać.



Nadmiar alkoholu zwiększa ryzyko raka piersi



PRAWDA

4 kieliszki wina dziennie zwiększają ryzyko raka piersi nawet o 50 proc. Nie ma jednak znaczenia, jaki rodzaj alkoholu pijemy – każdy trunek, który go zawiera w nadmiernej ilości, może być szkodliwy. Osoby obciążone genetycznie dziedziczeniem genów zwiększających możliwość zachorowania na ten nowotwór na co dzień powinny unikać nadmiaru alkoholu.



In vitro i aborcja może zwiększać ryzyko raka piersi



MIT

Opublikowana na łamach prestiżowego czasopisma medycznego „Fertility and Sterility” metaanaliza badań naukowych z ostatnich 30 lat wskazuje, że nie ma żadnych przesłanek świadczących o tym, że procedura in vitro wpływa na wzrost ryzyka raka piersi w porównaniu do populacji ogólnej.

Badania duńskich naukowców, w których wzięło udział 1,5 mln kobiet, wykazały zaś, że nie ma żadnego związku pomiędzy aborcją a zachorowaniem na raka piersi.



Tabletki antykoncepcyjne mogą działać przeciwnowotworowo



PRAWDANaukowcom z Amsterdamu

udało się udowodnić, że stosowanie tabletek antykoncepcyjnych może zmniejszać ryzyko rozwoju raka jajnika u osób, które dziedziczą mutacje genu BRCA. Szczegółowe wyniki badań na ten temat opublikowano na łamach „American Journal of Obestetrics & Gynecology” (AJOG).





Jeśli prowadzę zdrowy tryb życia, to nie grozi mi rak piersi



MIT

Niestety nie jest to takie proste, choć nasz styl życia ma ogromne znaczenie w profilaktyce raka piersi i rzeczywiście może przyczyniać się albo do zwiększenia, albo do ograniczenia ryzyka zachorowania na ten nowotwór, to jednak nawet jeśli zdrowo się odżywiamy i jesteśmy aktywni fizycznie, to i tak możemy w pewnym momencie życia usłyszeć miażdżącą diagnozę i dowiedzieć się, że mamy raka piersi.



Mammografia może być szkodliwa



MIT

Nie ma żadnych dowodów naukowych na to, by promieniowanie jonizujące podczas mammografii powodowało raka piersi – wręcz przeciwnie, systematyczne wykonywanie takich badań może pomagać w wykrywaniu zmian nowotworowych nawet we wczesnym stadium.

W ramach programów profilaktyki raka piersi mammografię można wykonywać bezpłatnie co 2 lata (lub co roku dla kobiet ze skierowaniem od lekarza).



Rak piersi grozi tylko starszym kobietom



MIT

Niestety rak piersi dotyczy coraz młodszych kobiet, dlatego oprócz systematycznych badań mammograficznych warto regularnie, co miesiąc dokonywać dokładnego samobadania piersi i zgłaszać się do lekarza z każdą niepokojącą zmianą lub wyraźnym zgrubieniem, które wzbudza nasze wątpliwości. Niestety w ostatnich latach na przypadki raka piersi stwierdzano nawet wśród... nastolatek!



Na raka piersi chorują nie tylko kobiety – zachorować mogą nawet mężczyźni



PRAWDA

Mimo że rak piersi zdarza się zdecydowanie rzadziej u mężczyzn niż u kobiet, to jednak panowie nie są zupełnie wolni od tej choroby (dotyczy to zwłaszcza osób z mutacją BRCA2).

