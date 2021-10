„Kiedy zachorowałam, miałam 31 lat”. Wyjątkowa historia walki Dagmary z rakiem piersi

Kobieta jest jedną z bohaterek kampanii „Masz Wybór”. W 2016 roku usłyszała diagnozę raka piersi. Guza wyczuła sama, nacierając skórę balsamem. Wiedziała, że musi szybko udać się do lekarza. Okazało się, że choruje na raka piersi potrójnie ujemnego.

„To była dla mnie jedna wielka niewiadoma. Ja nie wiedziałam, co mnie czeka” – powiedziała Dagmara.

Chociaż do onkologa trafiła szybko, nie poznała pełnych możliwości leczenia. Jedyną i oczywistą drogą wydawała się być chemioterapia. Takie leczenie, w połączeniu z radioterapią i usunięciem guza w Polsce było standardem. „Oczywiście, jeśli pani chce, to proszę się jeszcze gdzieś skonsultować. Nie musi pani przecież koniecznie zostać u nas” – poinformował lekarz. Inni jednak proponowali to samo.

Chemioterapia i radykalna mastektomia

Nieświadoma istnienia nowocześniejszych terapii kobieta poddała się radykalnej mastektomii. Przyjęła także chemię, która wyniszczała jej ciało. „Moment, w którym zobaczyłam na poduszce swoje włosy był najtrudniejszy” – mówiła łamiącym głosem Dagmara. Trudno było jej nawet patrzeć w lustro.

Po przerzutach, kolejnych cyklach chemii, usunięciu węzłów wartowniczych i dłuższym odpoczynku Dagmara zaczęła wracać do zdrowia. Zaszła w upragnioną ciążę. Udało jej się wykarmić syna jedną piersią. Wróciła do pracy, zaczęła rozważać rekonstrukcję piersi. Ogromnym wsparciem okazało dołączenie do Fundacji „Spa for Cancer”. Została tam ciepło przyjęta, a zrzeszone w jej ramach pacjentki nazywa dziś siostrami.

Nowoczesne metody leczenia raka piersi

Innym kobietom chce dziś powiedzieć, że mają wybór. Dotyczy on różnych możliwości leczenia, które nie ogranicza się do chemioterapii i usunięcia piersi. Jak informuje fundacja Spa for Cancer, dziś ok. 46 proc. przypadków wszystkich nowotworów piersi stanowią raki hormonozależne, HER2-ujemne. Obecnie dzięki postępowi w medycynie, dla pacjentek z tego typu nowotworem dostępne jest leczenie oparte na horomoterapii w połączeniu z inhibitorami CDK4/6. Są to leki, które przełamują hormonooporność oraz dają szansę na wydłużenie życia i dobrą jego jakość w trakcie i po leczeniu. Co więcej, w Polsce są one refundowane. Dlatego chociaż rak nie wybiera, nadal możesz wybrać drogę terapii – pamiętaj, że masz wybór.

