Rośnie liczba zachorowań na raka piersi. „Dawno nie było takich czasów”

Liczba zachorowań i zgonów spowodowanych rakiem piersi jest rekordowo wysoka. Podczas gdy w poprzednich latach ten typ nowotworu wykrywano u 16–17 tys. kobiet rocznie, w ubiegłym roku taką diagnozę usłyszało 25 tys. Polek, a blisko 9 tys. z nich zmarło.

Raka piersi zbiera żniwa wśród Polek

Eksperci wskazują, że do tych statystyk przyczyniła się pandemia, ale i ogólna świadomość dotycząca raka piersi i wczesnej diagnostyki w Polsce wciąż jest zbyt niska. O konieczności regularnych badań przypomina kobietom prowadzona już szósty rok z rzędu kampania społeczno-edukacyjna „BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa”. W tym roku skupia się na edukacji kobiet z tych regionów Polski, w których dostęp do diagnostyki jest najbardziej ograniczony.

– Według najnowszych danych z NFZ i Krajowego Rejestru Nowotworów w 2020 roku na raka piersi zachorowało 25 tys. kobiet, a ponad 8,8 tys. z nich zmarło. To są dane zatrważające, bo one pokazują, w jakim tempie rośnie w Polsce liczba zachorowań – powiedziała Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe Razem Lepiej.

Rak piersi jest wśród Polek najczęściej występującym nowotworem, a liczba zachorowań sukcesywnie wzrasta. Według statystyk Krajowego Rejestru Nowotworów jeszcze w 2018 roku w Polsce odnotowano 18,9 tys. zachorowań i 6,9 tys. zgonów.

Wciąż zbyt mało profilaktyki

– Okres pandemii spowodował wstrzymanie badań profilaktycznych i brak dostępu do lekarzy. Liczba zachorowań się skumulowała i dotyczy to przede wszystkim nowotworów w stadium zaawansowanym. O tym też mówią nasi lekarze – że już dawno nie było takich czasów, w których zgłaszałoby się aż tyle kobiet z zaawansowanym rakiem – mówiła Anna Kupiecka.

Prezes Fundacji OnkoCafe wskazuje, że mimo licznych kampanii edukacyjnych w ostatnich latach świadomość dotycząca raka piersi i wczesnej diagnostyki tego nowotworu wciąż jest w Polsce zbyt niska.

– Program profilaktyki raka piersi, w którym kobiety w wieku od 50 do 69 lat mogą się zgłaszać na bezpłatną mammografię, niestety nie cieszy się powodzeniem. Tylko niecałe 30 proc. kobiet zgłasza się do tego programu – podkreśla. – Okazuje się, że brak wiedzy na temat raka piersi wciąż jest potężny, dlatego musimy z tą edukacją przyspieszyć i przyjąć inne formy. Mamy social media i inne kanały komunikacji, którymi możemy docierać do kobiet.

– Wciąż zdarzają się sytuacje, kiedy docierają do nas pacjentki z bardzo zaawansowaną chorobą. Trudno powiedzieć jednoznacznie, dlaczego one nie podjęły diagnostyki wcześniej. Być może to wynika z obaw, niechęci do rozpoczęcia leczenia. Część kobiet też trochę lekceważy sytuację, uważając, że rak ich nie dotyczy – dodaje dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, onkolog kliniczny z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w warszawskim Narodowym Instytucie Onkologii.

Eksperci podkreślają, że rak wykryty we wczesnym stadium – kiedy zmiany w piersi są jeszcze niewielkie – może być już niemal w 100 proc. uleczalny. Podstawą jest jednak profilaktyka i wczesna diagnostyka, o której przypomina kobietom prowadzona już szósty rok z rzędu kampania społeczno-edukacyjna „BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa” prowadzona przez Fundację OnkoCafe przy współudziale Fundacji Philips oraz firmy Novartis.

– W tym roku wyruszyliśmy z edukacją w Polskę. Odwiedziliśmy kilkanaście Kół Gospodyń Wiejskich, w których spotkaliśmy się ze wspaniałym przyjęciem. Dziewczyny były gotowe na edukację, miały potężny głód wiedzy. To pokazuje, że młoda część społeczeństwa jest gotowa na przyjmowanie tej wiedzy, chce mieć świadomość. Ważne, że szkolone przez nas ambasadorki profilaktyki BreastFit teraz dalej szkolą inne kobiety w swoich regionach – mówi Anna Kupiecka.

– W tym roku wspieramy Fundację OnkoCafe w dotarciu do tych regionów, w których panuje pewne wykluczenie, jeśli chodzi o profilaktykę i dostęp do badań. Bardzo ważna jest edukacja i przekazywanie wiedzy na temat tego, jak się badać. Ważne, żeby stworzyć takie pole, w którym inna kobieta, mężczyzna albo członek rodziny może wesprzeć kobietę w budowaniu świadomości o profilaktyce, a także być wsparciem podczas procesu diagnostyki. Dlatego w tym roku skupiamy się na 12 regionach Polski, gdzie to wykluczenie może być największe – dodaje Michał Grzybowski, prezes Philips Polska.

W ramach tegorocznej kampanii „BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa” zrealizowano w całej Polsce warsztaty profilaktyki raka piersi dla kobiet i mężczyzn. Przeszkolone zostały również ambasadorki, które dalej popularyzują wiedzę dotyczącą raka piersi w swoich regionach. Dodatkowo, dzięki wsparciu Fundacji Philips, zostanie przeprowadzonych kolejnych pół tysiąca badań USG piersi wśród kobiet z różnych regionów Polski, które mają utrudniony dostęp do wczesnej diagnostyki tego nowotworu.

– W ubiegłym roku wsparliśmy badania diagnostyczne, w ramach których udało się przebadać tysiąc kobiet. W tym dokładamy kolejne pół tysiąca badań – mówi Michał Grzybowski. – Ta kampania jest bardzo ważna, ponieważ angażuje same kobiety, ale i mężczyzn, członków ich rodzin. Profilaktyka, edukacja i wcześniejsze badania diagnostyczne są bardzo ważne, ponieważ one są w stanie uratować bardzo duży odsetek kobiet.

