SheO 2022: Anna Kupiecka liderką organizacji pacjenckich. „Rak piersi już nie jest wyrokiem”

– Od kiedy leczyłam się w 2010-12 roku nastąpiła gigantyczna zmiana w leczeniu raka piersi, w organizacji onkologii, a także w postrzeganiu choroby i samych siebie przez pacjentki. To rola organizacji pacjentek, które od lat odczarowują raka – zaznacza Anna Kupiecka.

Podkreśla, że w ciągu ostatnich lat powstało kilka bardzo aktywnie działających organizacji pacjenckich pomagających chorym na raka piersi, dzięki temu nie jest on już postrzegany jako wyrok. – Stało się tak dzięki naszym działaniom oraz postępowi medycyny: pojawiają się nowoczesne terapie, celowane, sprecyzowane dla danego podtypu nowotworu. Dzięki temu pacjentki mogą żyć nadzieją, że ta choroba nas nie zabije, że będziemy mogły żyć i że będzie to życie dobrej jakości – mówi Anna Kupiecka.

Nowe terapie i nowe schematy leczenia wchodzą też do refundacji w Polsce. – Dostęp do nowoczesnych leków dla poprawia się, czasem jednak dzieje się to w zbyt wolnym tempie. Jako organizacje pacjenckie jesteśmy w ciągłym dialogu z decydentami, staramy się wpływać na nich i uświadamiać, jaka rolę w raku piersi gra czas, jak ważna jest pierwsza linia leczenia, dobrze dobrana terapia, jak ważne jest to, żeby przełomowe terapie jak najszybciej stawały się dostępne dla polskich pacjentek – zaznacza.

– Mam nadzieję, że tempo refundacji, jakie w ostatnich latach Ministerstwo Zdrowia utrzymuje w onkologii, zostanie utrzymane, a nawet będzie jeszcze większe. Przełomowe, rewolucyjne terapie muszą być refundowane u nas jak najszybciej; to kwestia życia kobiet, ale również zaoszczędzenia na tzw. kosztach pośrednich – podkreśla Anna Kupiecka.

Fundacja OnkoCafe Razem Lepiej od początku prowadzi działania na rzecz upowszechnienia profilaktyki. – Wczesne wykrycie nowotworu często daje szasnę na wyleczenie, dlatego prowadzimy akcję „BreastFit. Kobiecy Biust. Męska sprawa”, w której edukujemy mężczyzn, jak mogą wspierać kobiety w profilaktyce. Edukujemy również ambasadorki profilaktyki, które w swoich regionach szkolą kobiety, jak prowadzić badania piersi – mówi Anna Kupiecka.