Dla kogo COVID-19 jest dziś groźny? Eksperci ostrzegają: te grupy powinny szczególnie uważać

Pandemia wyraźnie przycichła, Ministerstwo Zdrowia raportuje o maksymalnie kilkuset pozytywnych testach dziennie i pojedynczych zgonach z powodu COVID-19. Często są to chorzy, którzy mają choroby współistniejące, źle wyrównaną cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, chorobę onkologiczną. Wydaje się, że o epidemii zapomnieliśmy i pamiętamy o niej tylko w placówkach medycznych, gdzie wciąż jest obowiązek noszenia maseczek. Dla części osób COVID-19 nadal jest jednak dużym zagrożeniem.

Pani Grażyna, 56 lat, na rencie z powodu cukrzycy. Jeszcze do niedawna udzielała korepetycji z fizyki uczniom w liceum. Przyjmowała insulinę, jednak wahania poziomu cukru były bardzo duże. Gdy dopadła ją infekcja, wydawało się, że to zwykłe przeziębienie, jednak po kilku dniach pojawiła się duszność. Testy na COVID-19 okazał się pozytywny. Pogotowie zabrało ją do szpitala. Doszło do sepsy. Ze szpitala już nie wróciła.