Onkolodzy proszą o pomoc informatyków. Sztuczna inteligencja zdiagnozuje raka?

Porozumienie o współpracy naukowo-badawczej podpisali dyrektorzy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. W ramach tej nietypowej kooperacji onkolodzy i informatycy opracują algorytm, który będzie analizował dane medyczne pacjentów pod kątem wczesnej diagnostyki, a nawet prognozowania wystąpienia białaczek.

Diagnoza nowotworów po nowemu – najpierw Kielce, potem cała Polska

Profesor Stanisław Góźdź, szef ŚCO, powiedział, że to wielki dzień dla pacjentów. – Mając takiego partnera jak OPI, będziemy mogli tę ogromną ilość informacji, które uzyskujemy w codziennej diagnostyce, zweryfikować i uporządkować, aby w przystępny sposób służyły do szybkiej diagnostyki chorób nowotworowych, jakimi są białaczki. Cieszę się, że nasza przygoda badawcza, służąca pacjentowi, będzie miała wymierny efekt – powiedział.

– Jestem przekonany, że opracujemy takie rozwiązania, które zwiększą dostępność do diagnostyki nowotworów. To pozwoli na szybsze leczenie pacjentów z województwa świętokrzyskiego, ale też te rozwiązania, które tu w Kielcach opracujemy, będą promieniować na całą Polskę i będziemy udostępniać nasze modele i narzędzia dla pacjentów w całej Polsce – dodał dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor OPI.

Sztuczna inteligencja zobaczy to, czego nie dostrzeże lekarz

Prof. Marcin Pasiarski, specjalista hematologii i immunologii klinicznej kierujący Kliniką Hematologii ŚCO, podkreślił, że bardzo wiele chorób nowotworowych, w tym również białaczek, charakteryzuje się tym, że nie powstają one od razu, ale symptomy, nieuchwytne, ani dla lekarza, ani dla pacjenta, pojawiają się w wynikach badań.

– Sztuczna inteligencja jest w stanie analizować wiele różnych parametrów, nie tylko hemoglobinę, leukocytozę czy poziom płytek, ale również inne parametry, które są dużo rzadziej brane pod uwagę w codziennej praktyce lekarskiej, i patrzeć na to w sposób zbiorczy. Jeśli do tego dołożymy dane zebrane z wywiadu od pacjenta, dane środowiskowe oraz badania fizykalne, wszystko to w sposób cyfrowy wrzucimy do tego algorytmu, on zacznie nam wyszukiwać istotne zależności. Na etapie, w którym pacjent nie ma żadnych objawów, wszystkie wyniki są w normie, algorytm może wychwycić pewną zależność, która okaże się w przyszłości czynnikiem prognostycznym dla rozwoju konkretnej choroby hematologicznej – tłumaczył prof. Pasiarski.

Jak podało ŚCO, każdego roku w województwie świętokrzyskim rozpoznaje się ponad 6 tys. nowych zachorowań na nowotwory, w tym ponad 160 zachorowań na białaczki. Pod względem częstości zgonów z powodów chorób nowotworowych białaczki są na siódmym miejscu.

