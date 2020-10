Koronawirus. Jak możemy zadbać o zdrowie naszych oczu podczas noszenia maseczki?

Chociaż trądzik pod maseczką zdobył ogromną popularność w Internecie i podczas teleporad, nasz nowy sposób noszenia maski otworzył wrota dla wszelkiego rodzaju innych problemów skórnych. Jest jeden taki, o którym nikt nie mówi: jak maseczka wpływa na delikatną skórę wokół oczu.

Jako chirurg plastyczny oczu i twarzy dr Chaneve Jeanniton widziała wiele różnych sposobów, w jakie noszenie maski może wpływać na obszar pod oczami i regularnie otrzymuje pytania o to, co się tam dzieje. Aby oszczędzić ci wyczerpującego przeszukiwania sieci pod kątem tego tematu, specjalistka wyjaśniła niektóre z najczęstszych niejasności. I tak: istnieją maski, które są lepsze dla oczu niż inne. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, które.

Czy są jakieś trwałe efekty parowania oddechu w kierunku oczu przez szczeliny między maseczką a skórą?

Co ciekawe, przekierowany przepływ powietrza przyspiesza parowanie łez, więc oko nie jest w stanie utrzymać normalnego poziomu nawilżenia. Wydychane powietrze skierowane w stronę oka może powodować lub nasilać zespół suchego oka, zwłaszcza jeśli nosisz soczewki kontaktowe. Zespół suchego oka objawia się podrażnieniem, niewyraźnym widzeniem, uczuciem piasku w oczach lub zwiększonym łzawieniem. Chociaż zwiększone łzawienie może brzmieć paradoksalnie, to w zasadzie odruchowa reakcja twojego oka, aby skompensować suchość.

Ale możesz temu zaradzić, stosując dostępne bez recepty krople nawilżające. Jeanniton zawsze radzi swoim pacjentom, że jeśli chodzi o wybór kropli do oczu, im bardziej podstawowe, tym lepiej. Unikaj tych, które mówią o redukcji czerwonych oczu. Te preparaty zwykle zawierają dodatki, które z czasem prowadzą do zwiększonego podrażnienia.

Na szczęście ryzyko trwałego uszkodzenia oka czy delikatnej skóry powiek jest niewielkie. Jest to bardziej kwestia dyskomfortu niż trwałej szkody.

Jeśli maseczka sięga zbyt wysoko, czy może uszkodzić delikatną skórę pod oczami?

Skóra powiek to najcieńsza skóra w obrębie twarzy i przez to najdelikatniejsza. Kiedy maseczka uniesie się zbyt wysoko, może ocierać delikatną skórę powiek i powodować podrażnienia. Jest to szczególnie powszechne w przypadku masek klasy medycznej z szczelnym dopasowaniem. Osobiście Jeanniton odkryła, że im częściej stara się rozmawiać w maseczce, czy to medycznej, czy nie, tym bardziej prawdopodobne jest, że będzie mieć do czynienia ze zbliżaniem się maseczki do oczu. Typowe reakcje twarzy takie jak uśmiech, również przesuwają maseczkę w górę w okolice oczu, powodując dyskomfort.

Ponieważ zarówno maseczki, jak i komunikacja są nam niezbędne, oto kilka strategii radzenia sobie z tymi problemami. Po pierwsze, używanie maseczek z formowanym drutem na nos jest dobre. Chociaż to tylko niewielka modyfikacja, wpływ jest znaczący w utrzymaniu maski na miejscu. Dodatkowo zaleca się zabezpieczenie skóry dolnej powieki kremem nawilżającym, aby zmniejszyć tarcie w przypadku przesunięcia maski. W dobrze skomponowanym nawilżającym kremie pod oczy do tego celu należy szukać takich składników, jak kwas hialuronowy, skwalan i ceramidy. Rozważ nałożenie produktu około 15 minut przed nałożeniem maseczki, aby umożliwić prawidłowe wchłanianie.

Kiedy oczy są jedyną odsłoniętą częścią twarzy, czy istnieje większe ryzyko podrażnień słonecznych?

Nie ma wyższego ryzyka w porównaniu z normalnym, ale nadal musisz uważnie chronić miejsca wystawione na słońce. Może być kuszące, aby zrezygnować z kremu z filtrem, ponieważ połowa twarzy jest zakryta. Ale jako chirurg plastyczny oczu i twarzy, Jeanniton opiekowała się wieloma pacjentami, u których rozwinęły się nowotwory skóry powiek związane z ekspozycją na promieniowanie UV. Również przyspieszone zmiany starzenia wokół oczu spowodowane uszkodzeniem przez słońce są częstymi dolegliwościami i można im łatwo zapobiec. Dlatego pamiętaj, aby codziennie wkładać dodatkowy wysiłek w ochronę skóry za pomocą SPF. Większość filtrów przeciwsłonecznych można bezpiecznie stosować na powiekach i wokół nich (oczywiście bez dostania się do oczu). Jednak bądź wybredny, jeśli chodzi o rodzaj używanego kremu, ponieważ obszar ten jest delikatny i wrażliwy. Receptury mineralne na bazie cynku lub dwutlenku tytanu, są lepszym wyborem dla osób o wrażliwej skórze i nie będą podrażniać oczu, gdy się pocisz. Są też kosmetyki stworzone specjalnie na okolice oczu, które zawierają filtry.

Chociaż ważne jest, aby codziennie nakładać krem z filtrem wokół oczu, nie musi on być jedyną linią obrony - kapelusze z szerokim rondem i okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV pomagają osłonić twarz, chroniąc oczy przed słońcem.

Jak należy zmienić swoje zwyczaje pielęgnacyjne teraz, gdy oczy są jedynym odsłoniętym elementem twarzy?

Największe zmiany, które należy wprowadzić, dotyczą obszarów zakrytych przez maskę, a nie tych, które pozostają odsłonięte. Doniesienia o podrażnieniach związanych z maską i trądziku spowodowanym mechanicznym tarciem tkaniny o twarz są powszechne. Jak wszyscy wiemy, maski tworzą na naszej skórze ciepłe, wilgotne środowisko, które może narazić nas na problemy z przekrwieniem, trądzikiem, a nawet zapalną wysypką. Te czasy wymagają uproszczonej, usprawnionej pielęgnacji. Pomyśl o delikatnych środkach myjących i lekkim nawilżeniu. Unikaj szorstkich peelingów, silnych złuszczaczy i gęstych kremów. Nadaj priorytet składnikom, takim jak kwas hialuronowy, aloes i niacynamid, aby złagodzić podrażnioną skórę.