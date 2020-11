Jak długo może utrzymać się koronawirus? Ten przypadek zadziwia

Nowy przypadek ostrzega lekarzy i ekspertów ds. zdrowia publicznego o tym, że osoby bez objawów i z osłabionym układem odpornościowym, np. pacjenci z rakiem, mogą przechodzić koronawirusa przez naprawdę długi czas. W przypadku 71-kobiety z białaczką były to wręcz miesiące.

Miała koronawirusa 70 dni

Pacjentka po raz pierwszy pozytywny wynik testu na COVID-19 uzyskała 2 marca 2020 r., po przyjęciu do szpitala z powodu ciężkiej niedokrwistości związanej z rakiem. Od tego czasu nie wykazywała żadnych objawów choroby. Dwukrotnie otrzymała osocze od osób, które wyleczyły się z COVID-19 i ostatecznie udało się usunąć wirusa z jej organizmu w połowie czerwca. Lekarze nie wiedzą dokładnie, kiedy zachorowała na koronawirusa, ale najprawdopodobniej było to w ośrodku rehabilitacyjnym, w którym w lutym doszło do dużej epidemii COVID-19, gdzie przebywała kilka dni wcześniej.

Na podstawie wymazów z gardła naukowcy wykazali, że kobieta wydala zakaźne cząsteczki SARS-CoV-2 przez 70 dni. Część jej materiału genetycznego została również wykryta do 105 dni po pierwszym pozytywnym wyniku testu.

Koronawirus a niska odporność

„Chociaż trudno jest wyrokować na podstawie jednego pacjenta, nasze dane sugerują, że długoterminowe wydalanie zakaźnego wirusa może stanowić problem u niektórych pacjentów z obniżoną odpornością” – napisał zespół badawczy w artykule opisującym przypadek.

Szacuje się, że 3 miliony ludzi w USA cierpi na jakiś stan, który osłabia ich układ odpornościowy, czyniąc ich podatnymi na infekcje. Przykładami są chorzy na raka poddawani chemioterapii i biorcy przeszczepów, którzy przyjmują leki immunosupresyjne. Ustalono, że osoby z obniżoną odpornością mogą pozbywać się typowych sezonowych koronawirusów przez tygodnie po zakażeniu. Jednak odsetek bezobjawowychprzypadków COVID-19 nadal pozostaje niejasny.

