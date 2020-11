Martwisz się, co ze świętami? Oto, jak lepiej przetrwać Boże Narodzenie w izolacji

– To naturalne, że pragniemy kontaktów z innymi ludźmi, które zwykle wiążą się z tym okresem w roku – mówi psycholog kliniczny dr Carla Marie Manly. – Po wielu miesiącach przebywania w odosobnieniu pragnienie przeżycia przyjemnych, dobrych świąt jest naturalne. Jednak w związku z tym, że końca pandemii nie widać, ważne jest, aby zmienić nasze oczekiwania związane z nadchodzącym sezonem świątecznym.

Izolacja a złe emocje

Wraz z tą zmianą mogą pojawić się negatywne emocje, takie jak smutek lub frustracja, a dr Tim Yovankin, psychiatra z Chicago i dyrektor medyczny w Greywood Health Center mówi, że ważne jest, aby rozpoznaćte emocje, a następnie spróbować znaleźć kompromis między dwiema skrajnościami: tłumieniem ich i pozwalaniem, by cię przytłoczyły.

– Pewien stopień tej dychotomii jest zdrowy; jak ze wszystkim innym, jest czas i miejsce na każde skrajne emocje, ale nie przesadzaj z nimi – radzi. – Pociesz się tym, że wiesz, że te trudne czasy miną i pamiętaj, że masz większą kontrolę nad sytuacją, niż myślisz.

Ta kontrola, jak można się spodziewać, jest w umyśle. Chodzi o przeformułowanie rzeczywistości i maksymalne wykorzystanie tego, co mamy i co możemy zrobić w tym roku.

– Ważne jest, aby skupić się na czerpaniu radości ze świąt w nowy sposób – mówi dr Manly.

Ale jak to zrobić? Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, jak przejść przez te ostatnie momenty w roku, nawet jeśli nie możesz wypić wigilijnego barszczu w towarzystwie ulubionej babci.

Jak radzić sobie w okresie świątecznym w czasie pandemii?

Izolacja nie sprzyja dobremu nastrojowi – wiemy o tym wszyscy. Ale jak przetrwać święta w takich warunkach? Są na to sposoby.

W pełni angażuj się we wszystkie czynności, które zapisałeś w kalendarzu



W każdym innym roku może się zdarzyć, że po drugim dniu spędzania czasu z rodziną stwierdzisz, że chcesz zamknąć się w pokoju i spędzić trochę czasu tylko ze sobą. Ale teraz nikt nie zechciałby rezygnować z rodzinnego ciepła. Masz mniej do zrobienia i prawdopodobnie odwiedzisz mniej miejsc. Ten sezon świąteczny jest zatem doskonałą okazją, aby zwolnić i naprawdę rozkoszować się tradycjami, w których wciąż możesz uczestniczyć. Niezależnie od tego, czy jest to pieczenie ciastek, dekorowanie domu czy pakowanie prezentów z bliskimi, podejdź do każdego zadania z otwartym sercem i poświęć mu całą uwagę. Innymi słowy, korzystaj z okazji, by praktykować uważność, która pomoże ci doświadczać rzeczy pełniej, niż może to mieć miejsce w lepszych czasach poza pandemią.



Ustal priorytety kontaktowe



Ponieważ święta są mocno związane z kontaktem z innymi, fakt, że wielu z nas nie może być razem w tym roku, jest naprawdę smutny. Mimo to relacje powinny stać się priorytetem. Chociaż osobiste wizyty u ukochanych krewnych mogą być w tym roku zabronione z powodu COVID-19, pamiętaj, że technologia pozwala nam łączyć się na inne sposoby. Niezależnie od tego, czy organizujesz wirtualną kawę z babcią, czy wirtualną świąteczną imprezę z przyjaciółmi, staraj się skupić na radości z tego kontaktu.

Bądźmy jednak szczerzy: wielu z nas ma już dość wirtualnych spotkań. Dlatego poświęć trochę czasu, aby wysłać kilka odręcznie napisanych kartek świątecznych lub listów. Nie tylko zawsze są przemyślane i przyjemne w odbiorze, ale takie ćwiczenie polegające na przykładaniu długopisu do papieru ma również cele terapeutyczne. Wyślij kartki do pięciu osób, z którymi nie rozmawiałeś od jakiegoś czasu i pięciu osób, które mogą potrzebować dodatkowej uwagi i miłości.



Wykorzystaj ten czas twórczo



Pamiętaj o tym, by mieć kontrolę nad tym, co dzieje się w sezonie świątecznym. Jednym ze sposobów na dobre wykorzystanie tego czasu jest np. podjęcie się kreatywnych zadań. Rozważ podjęcie nowego hobby lub rzuć sobie wyzwanie, aby nauczyć się czegoś nowego. Domowe świece, ręcznie robione swetry czy nawet ciasta to wspaniałe prezenty, więc dlaczego by nie spróbować? Proces twórczy zmniejsza stres, zmniejsza niepokój i wywołuje lawinę poprawiających samopoczucie neurochemikaliów.



Staraj się nie rozpamiętywać przeszłości



Nawet rok, w którym twoi rodzice odmówili podarowania ci wymarzonej konsoli, był lepszy niż ten. To jest fakt. Jednak porównywanie poprzednich sezonów z globalną traumą nie przyniesie korzyści twojemu zdrowiu psychicznemu. Porównania - choć naturalne - zwykle zmniejszają radość i zwiększają uczucie depresji i stresu. Na przykład powiedzenie „Ach, tegoroczne obchody świąt są na swój sposób wyjątkowo ciche i piękne” jest o wiele bardziej budujące niż kwaśne: „Święta są okropne i ponure; wszystko było o wiele lepsze w zeszłym roku”. Listy wdzięczności zawsze pomagają!



Dbaj o swoje zdrowie psychiczne



Pozwól sobie doświadczyć wszystkich możliwych uczuć podczas przeżywania tego nowego dla nas wszystkich doświadczenia. Twoje uczucia są normalne i nie jesteś w tym sam. Ważne będzie, aby oprzeć się na wszelkich narzędziach mogących poprawić zdrowie psychiczne, które masz w swoim prywatnym zestawie narzędzi. Niezależnie od tego, czy prowadzisz dziennik, rozmawiasz z przyjaciółmi, rozmawiasz z członkami rodziny czy kontaktujesz się z psychoterapeutą, pamiętaj, aby dobrze dbać o swoje zdrowie psychiczne.



Jeśli opłakujesz stratę bliskiej osoby...



Kiedy już zrozumiesz, że ta osoba nie wróci, ważne jest, aby się nie powstrzymywać przed porozmawianiem o tym z kimś: nawet jeśli źle się czujesz, nękając kogoś w okolicach świąt. Jeśli dzwonisz do kogoś z powodu rozpaczy, temu zawsze towarzyszy wybuch emocji. Bez tego proces żałoby może trwać wiecznie, a to nie jest pomocne dla nikogo. Większość ludzi doświadczyła takiej straty w pewnym momencie swojego życia i może odnieść się do tego, przez co przechodzisz i jak bardzo potrzebowali wsparcia w tym czasie. Możesz też zawsze skorzystać z pomocy psychologa.

