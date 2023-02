Cierpisz na mgłę covidową? Możesz zgłosić się do badań

O rekrutacji do badania klinicznego poinformował Wojskowy Instytut Medycyny – Państwowy Instytut Badawczy (WIM-PIB). Badanie jest zupełnie bezpłatne i mogą się do niego zgłosić osoby cierpiące na mgłę covidową. Badanie nazywa się COVMENT i jego cel to sprawdzenie skuteczności nowej terapii opracowanej zespół specjalistów z WIM. Jak podkreślają lekarze, dotychczas nie znaleziono skutecznej metody leczenia takich zaburzeń.

Co to jest mgła covidowa?

Mgła covidowa (nazywana także mgłą mózgową) to różnego rodzaju trudności poznawcze, np. zaburzenie koncentracji lub pamięci, po przejściu COVID-19. Mgła covidowa może dotyczyć co trzeciej osoby chorej na COVID-19, a u części z nich utrzymuje się nawet wiele miesięcy po wyzdrowieniu. Takie osoby mogą mieć problemy np. z zapamiętywaniem imion, zapominaniem się przy codziennych czynnościach (np. zamykaniu drzwi, zostawianiu kluczyków w aucie), niejednokrotnie cierpią na bóle głowy.

Na czym polega badanie dla osób z mgłą covidową?

Jak informuje WIM, badanie ma na celu kompleksową diagnostykę pacjentów z pogorszeniem funkcji poznawczych, które nastąpiło w wyniku infekcji COVID-19. To pacjenci zmagający się z zaburzeniami koncentracji, uwagi, pamięci, myślenia, orientacji. Warunek – do badania mogą zgłaszać się osoby, które przeszły COVID-19 i potwierdziły to testem PCR.

Badacze chcą ocenić skuteczność leku przeciwdepresyjnego – tianeptyny – w porównaniu z placebo w leczeniu objawów mgły covidowej. Jak podkreślają specjaliści, w świetle dostępnej literatury to właśnie ten lek może okazać się skuteczny dla pacjentów z mgłą covidową. Badanie będzie odbywało się pod nadzorem doświadczonych specjalistów w dziedzinach neurologii, neuropsychologii, psychiatrii, laryngologii, anestezjologii, intensywnej terapii i rehabilitacji.

Badanie jest finansowane przez Agencję Badań Medycznych. WIM-PIB otrzymał na ten cel 7 mln zł. Kontakt w sprawie udziału w badaniu: e-mail: covment@wim.mil.pl, tel.: 885 707 766.

