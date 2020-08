1000 darmowych badań USG piersi dla 1000 kobiet w Polsce

Wykluczone w regionach

Walka z regionalnym wykluczeniem zdrowotnym to główny cel tegorocznej odsłony kampanii „BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa”.

– Według szacunków ekspertów w niektórych regionach Polski czas oczekiwania na badanie USG piersi w ramach publicznej opieki zdrowotnej może wynosić nawet trzy-cztery miesiące. To sytuacja, która dodatkowo pogłębia istniejące nierówności w dostępie do świadczeń medycznych w Polsce. Nierówności te są szczególnie krzywdzące dla kobiet z obszarów wiejskich. Zwłaszcza w obliczu szacunków, które pokazują, że w blisko 30 procentach przypadków nowotwór piersi rozwinie się do postaci zaawansowanej, między innymi ze względu na spóźnioną czujność onkologiczną. Razem z Fundacją Philips postanowiliśmy temu zaradzić – mówi Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe - Razem Lepiej.

Wyjątkowa kampania

Kampania „BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa” powstała z inicjatywy Fundacji OnkoCafe - Razem Lepiej, która od 2014 roku wspiera pacjentów onkologicznych i ich bliskich. Akcja prowadzona jest cyklicznie od 2016 roku. Jej celem jest zachęcanie do systematycznych badań i edukacja na temat profilaktyki raka piersi oraz choroby na każdym jej etapie - także, gdy przybierze ona postać zaawansowaną. Projekt skierowany jest zarówno do kobiet, jak i do towarzyszących kobietom mężczyzn. Kampania ma zachęcić panów do włączenia się w profilaktykę raka piersi, ale również zwiększyć świadomość wagi wsparcia kobiety przez bliskiego jej mężczyznę.

W ramach tegorocznej, piątej odsłony BreastFit, Fundacja OnkoCafe przy wsparciu Fundacji Philips umożliwi wykonanie bezpłatnego USG piersi kobietom posiadającym utrudniony dostęp do tego badania diagnostycznego. Przewidziano 1000 bezpłatnych badań USG piersi dla 1000 kobiet z różnych regionów Polski.

Dla kogo badanie

Do bezpłatnego badania USG piersi zostaną zakwalifikowane panie, które posiadają skierowanie na badanie USG piersi, a u których czas oczekiwania na diagnostykę w dostępnym punkcie opieki zdrowotnej jest zbyt długi. Warunkiem skorzystania z badania jest deklaracja możliwości samodzielnego dotarcia do jednej z uczestniczących w programie 10 placówek ochrony zdrowia. Ich lista jest dostępna pod adresem: http://breastfit.onkocafe.pl/1000-x-usg/

Po skontaktowaniu się z Fundacją OnkoCafe pod numerem telefonu: +48 537 888 789 lub e-mailowo pod adresem: biuro@onkocafe.pl i zakwalifikowaniu na USG piersi panie otrzymają unikalny kod, uprawniający do realizacji badania diagnostycznego w jednym z uczestniczących w programie ośrodków.

10 placówek w całej Polsce

W różnych regionach Polski wyłoniono 10 ośrodków medycznych, zatrudniających wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie diagnostyki USG piersi i dysponujących nowoczesnym sprzętem diagnostycznym. Jak podkreślają organizatorzy kampanii BreastFit, w diagnostyce istotna jest nie tylko możliwość wykonania badania, ale także jego jakość. Nowoczesny sprzęt pozwala wykryć najmniejsze nawet nieprawidłowości - często na etapie, kiedy schorzenie jest w pełni wyleczalne, a zastosowana terapia jest możliwie najmniej inwazyjna. W informacjach kierowanych do pacjentek Fundacja OnkoCafe podkreśla: nie warto zwlekać z badaniem, to się po prostu nie opłaca! Przedstawicielom fundacji wtórują eksperci:

– Największe szanse na wyleczenie, sięgające 90 procent, mają te pacjentki, u których choroba została zdiagnozowana w pierwszym jej stadium. Niestety, pandemia koronawirusa sprawiła, że sytuacja stała się jeszcze trudniejsza. Pacjentki, obawiając się zarażenia, nie zgłaszają się na badania, co dodatkowo oddala w czasie postawienie diagnozy i rozpoczęcie procesu leczenia. Warto zadbać o siebie - tym bardziej w tym trudnym i wyjątkowym czasie - i skorzystać z możliwości wykonania badania USG piersi. Warto zrobić to dla siebie i swoich bliskich – zachęca dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszweld z Narodowego Instytutu Onkologii-PIB im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Więcej informacji o kampanii BreastFit jest dostępnych na stronie http://breastfit.onkocafe.pl/.