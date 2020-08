PAN: Powstanie suplement diety hamujący koronawirusa? Nowe badania

Międzynarodowy zespół naukowców opracowuje suplement diety hamujący infekcje SARS-CoV-2 w ramach projektu SPIN (SPermidin and eugenol INtegrator for contrasting incidence of coronavirus in EU population). Suplement ma być działaniem doraźnym w czasie, kiedy wciąż trwają prace nad szczepionką.

W skład międzynarodowego zespołu wchodzą także naukowcy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności olsztyńskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Liderem projektu jest Uniwersytet w Turynie we Włoszech. Opracowywany suplement zawiera spermidynę i eugenol i ma być w stu procentach naturalny. Czytaj także:

Suplement na SARS-CoV-2 – przełom w ochronie zdrowia? Suplement miałby wykazywać dwojakie działania. Ma po pierwsze ograniczać działanie wirusów, a po drugie – wzmacniać mechanizm odpowiedzi odpornościowej. Suplement ma być dostępny na europejskim rynku wraz z początkiem przyszłego roku. Spermidyna i eugenol, czyli substancje, które znajdą się w składzie suplementu, mają potencjalne działanie przeciwwirusowe. Wcześniej wykazano już w drodze badań, że eugenol jest w stanie inaktywować koronawirusa zwierzęcego, a ponadto ogranicza namnażanie się wirusów w komórkach zainfekowanego gospodarza. Spermidyna natomiast wykazuje pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Spożycie tej substancji jest powiązane z niższym ciśnieniem krwi. Działa również korzystnie na układ immunologiczny poprzez indukowanie autofagii czyli m.in. degradacji uszkodzonych lub niepotrzebnych komórek i białek. Badania wykazały, że obecność egzogennej spermidyny zmniejsza rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2. Wszystkie te udowodnione właściwości odczytuje się jako sugestię, że przyjmowanie suplementu na bazie spermidyny i eugenolu może hamować rozwój zakażenia SARS-CoV-2 i powikłania Covid-19. Projekt obejmuje także warsztaty dla naukowców, dietetyków, ekspertów ds. żywności i żywienia, pracowników sektora farmaceutycznego oraz studentów.

Naukowiec: Koronawirus zostanie z nami na zawsze