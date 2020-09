Naukowcy: Te owoce zawierają związek, który leczy stany zapalne

Zrozumienie, w jaki sposób oddziałują z organizmem, może prowadzić do potencjalnych strategii leczenia głównych zaburzeń odpornościowych. Zespół naukowców z Tokyo University of Science, kierowany przez prof. Chiharu Nishiyamę, od kilku lat pracuje nad tym, aby zidentyfikować nowe aktywne składniki żywności funkcjonalnej i poznać ich wpływ na organizm. Wysiłki naukowców zaowocowały teraz sukcesem.

Pterostilben – co to jest?

W najnowszym badaniu, opublikowanym w The FASEB Journal, naukowcy zidentyfikowali związek polifenolowy zwany pterostilbenem (PSB) o silnych właściwościach immunosupresyjnych – co czyni go potencjalną opcją terapeutyczną w przypadku przewlekłych chorób zapalnych, w tym nieswoistego zapalenia jelit (IBD). Związek ten jest bardzo podobny do innego fitozwiązku, o którym wiadomo, że ma ważne działanie lecznicze, zwanego resweratrolem (RSV).

Dr Takuya Yashiro, autor korespondencyjny tego raportu, mówi:

– Wiadomo, że RSV, polifenol, wykazał wyraźne działanie immunomodulujące i przeciwzapalne na zwierzęcych modelach wrzodu jelita grubego. Dlatego zbadaliśmy możliwość innych związków strukturalnie podobnych do RSV jako pomysł na nowy rodzaj leczenia nieswoistego zapalenia jelit.

Nieswoiste zapalenie jelit

U pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit w wyściółce przewodu pokarmowego występują długotrwałe wrzody spowodowane przewlekłym stanem zapalnym z powodu zwiększonej odpowiedzi immunologicznej organizmu. Obejmuje to nadmierną produkcję cząsteczek związanych z układem odpornościowym, zwanych cytokinami.

Co więcej, dwa typy odpornościowych komórek, komórki dendrytyczne (DC) i komórki T są również zaangażowane w przebieg procesu. Na początku odpowiedzi immunologicznej, komórki dendrytyczne wytwarzania cytokin zapalnych i aktywacji komórek T, w celu zainicjowania reakcji obronnej. Te procesy razem tworzą złożoną ścieżkę, która prowadzi do podwyższonej odpowiedzi immunologicznej. Tak więc, aby znaleźć skuteczny związek, który może tłumić układ odpornościowy, kluczowe było przetestowanie go na tej populacji komórek odpornościowych.

Co wykazało badanie?

Na początek naukowcy zbadali wpływ szeregu związków pochodzenia roślinnego na proliferację limfocytów T, w której pośredniczą komórki dendrytyczne. Wstępne badania doprowadziły ich do PSB, który wykazywał silniejsze działanie immunosupresyjne niż inni kandydaci. Kiedy zagłębili się bardziej w badany temat, odkryli, że traktowanie PSB zapobiega różnicowaniu się komórek T w Th1 i Th17 (podtypy limfocytów T, które podnoszą odpowiedź immunologiczną), jednocześnie zwiększając ich różnicowanie w regulatorowe limfocyty T (inny podtyp znany z hamowania zapalenia). Ujawnili również, że traktowanie PSB hamuje produkcję cytokin zapalnych z komórek dendrytycznych poprzez osłabianie aktywności wiązania DNA kluczowego czynnika transkrypcyjnego PU.1. Kiedy dalej testowali PSB na myszach z IBD, odkryli, że doustne przyjmowanie PSB poprawiało objawy IBD. A zatem, badanie potwierdziło, że PSB jest niezwykle obiecującym środkiem przeciwzapalnym w walce z nieswoistym zapaleniem jelit. Dodatkowo jest łatwo przyswajalny przez organizm, dzięki czemu jest idealnym kandydatem na lek.

Dzięki tym odkryciom naukowcy stworzyli nowe możliwości leczenia nie tylko nieswoistego zapalenia jelit, ale także innych chorób zapalnych. Dr Yashiro mówi:

– W kwestii zapobiegania chorobom ważne jest, aby zidentyfikować korzystne składniki w żywności i zrozumieć podstawowy mechanizm modulacji odpowiedzi immunologicznej i homeostazy w organizmie. Nasze odkrycia wykazały, że PSB posiada silne właściwości immunosupresyjne, co daje sposób na nowe, naturalne leczenie nieswoistego zapalenia jelit.