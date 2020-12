Oto co dzieje się z ciałem, kiedy rzucasz palenie. Korzyści są odczuwalne już po godzinie

Większość z nas zdaje się wiedzieć, jak szkodliwe dla organizmu jest palenie tytoniu, a mimo to nałogowców wciąć przybywa. Palenie to szkodliwy nawyk, który może prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych i śmierci. Pokonać uzależnienie jest trudno, ale każdy rok rzucenia palenia zmniejsza ryzyko chorób. Po dłuższym czasie organizm odzyskuje stan zdrowia osoby niepalącej.

Co dzieje się z ciałem, gdy rzucasz palenie?

Po 20 minutach ciśnienie krwi zaczyna spadać, a krążenie może zacząć się poprawiać.

Po 12 godzinach poziom tlenku węgla wraca do normy i zwiększa się poziom tlenu w organizmie.

1 dzień po rzuceniu palenia ryzyko zawału serca zaczyna się zmniejszać. Poziom tlenu wzrasta, ułatwiając aktywność fizyczną.

Po 2 dniach od rzucenia palenia aromaty mocniej pachną a potrawy lepiej smakują – wraca ostry węch i smak.

Po 3 dniach poziom nikotyny w organizmie spada. Większość ludzi odczuwa wtedy drażliwość, bóle głowy i apetyt, ponieważ organizm dostosowuje się do nowych warunków.

Po 1 miesiącu czynność płuc zaczyna się poprawiać. Byli palacze mogą odczuwać mniej kaszlu i duszności. Wzrasta wytrzymałość sportowa.

Po 9 miesiącach płuca są już mocno zregenerowane. W tym czasie wielu byłych palaczy zauważa spadek infekcji płuc, ponieważ wyleczone rzęski mogą łatwiej wykonywać swoją pracę.

Po 1 roku bez palenia ryzyko chorób serca zmniejsza się o połowę.

Po 5 latach tętnice i naczynia krwionośne zaczynają się ponownie rozszerzać. To poszerzenie oznacza, że krew jest mniej podatna na krzepnięcie, co zmniejsza ryzyko udaru.

Po 10 latach prawdopodobieństwo zachorowania na raka płuc i śmierci z jego powodu jest mniej więcej o połowę mniejsze. Również ryzyko raka jamy ustnej, gardła lub trzustki zmniejsza się.

Po 20 latach ryzyko zgonu z przyczyn związanych z paleniem (chorób płuc, raka płuc, raka trzustki) spada do poziomu osoby, która nigdy w życiu nie paliła.



