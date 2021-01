Poprawa zdrowa psychicznego podczas chodzenia? Naukowcy: Tylko ten określony sposób może to zapewnić

Spacery mają szereg korzyści. Nie wymagają specjalistycznego sprzętu, poprawiają zdrowie układu sercowo-naczyniowego i mogą być świetnym sposobem na pozostanie w kontakcie z przyjaciółmi i rodziną: osobiście lub wirtualnie. Nowe badania pokazały, że istnieje sposób, aby zyskać poprawę zdrowia psychicznego dzięki jednej konkretnej technice chodzenia zaprojektowanej właśnie po to, by zintensyfikować pozytywne emocje podczas ćwiczeń.

Nauka chodzenia na nowo

Naukowcy z UC San Francisco Memory and Aging Center oraz Global Brain Health Institute opublikowali niedawno badanie, w którym analizowano korzyści płynące z 15-minutowego spaceru w atmosferze podziwu względem otaczającej natury w porównaniu do zwykłego spaceru.

Zdaniem naukowców podziw definiuje się jako „pozytywną emocję wyzwalaną przez świadomość czegoś znacznie większego niż jaźń, co może nie być od razu zrozumiałe, czegoś takiego jak sztuka, natura czy muzyka”. Doświadczanie podziwu daje wiele korzyści, takich jak poprawa samopoczucia.

Celem spaceru z zachwytem jest odwrócenie uwagi od siebie i docenienie cudów świata wokół ciebie, które można znaleźć prawie wszędzie. Uczestnicy, którzy praktykowalidwa cotygodniowe 15-minutowe spacery z zachwytem, podczas których spacerowali w nowym miejscu i poświęcali czas na podziwianie otoczenia, zgłaszali większe uznanie dla otaczającego ich świata i większą świadomość piękna natury niż ci, którzy regularnie spacerowali bez zwracania uwagi na takie rzeczy. Z kolei pierwsza grupa wykazała wzrost pozytywnych emocji, takich jak współczucie i wdzięczność oraz poprawa nastroju. Druga grupa skupiała się na sprawach takich jak praca i obowiązki domowe, gdy poproszono ich o opisanie swoich myśli podczas spacerów.

Jak doświadczyć korzyści ze spaceru?

Niektóre ze sposobów odczuwania zachwytu i podziwu (na przykład pójście do muzeum lub koncert), są ograniczone podczas pandemii, ale większość ludzi nadal może wychodzić na zewnątrz i podziwiajć otaczający świat. Co więcej, „spacery z zachwytem są łatwo dostępnym sposobem walki z powszechnymi problemami ze zdrowiem psychicznym, szczególnie z wiekiem”, jak mówi dr Virginia Sturm, profesor w UCSF Weill Institute for Neurosciences.

– Negatywne emocje, zwłaszcza samotność, mają udokumentowany negatywny wpływ na zdrowie osób starszych, zwłaszcza w wieku powyżej 75 lat – mówi Sturm. – Pokazujemy tu bardzo prostą interwencję, a zasadniczo tylko przypominamy, aby od czasu do czasu skierować energię i uwagę na zewnątrz zamiast do wewnątrz. To może prowadzić do znacznej poprawy samopoczucia. Wcześniejsze badania wykazały, że ludzie, którzy czują podziw, mniej odczuwają stres, a ich markery stanu zapalnego ulegają obniżeniu.

Interwencje obejmujące leki lub sesje terapeutyczne mogą być kosztowne, ale „spacery z zachwytem” są bezpłatne. Mimo że wiele badań Sturm dotyczy leczenia choroby Alzheimera i zdrowia psychicznego starszych pacjentów, korzyści płynące ze spacerów z podziwem mogą mieć podobny wpływ na osoby w każdym wieku, a ponadto wydają się szczególnie istotne w czasie kryzysu, takiego jak pandemia COVID-19.

Jak zacząć spacerować?

Zacznij od dwóch 15-minutowych spacerów dziennie, aż wyrobisz stały nawyk. Zawsze możesz zwiększyć ich czas trwania lub częstotliwość zgodnie z potrzebami. Oto kilka wskazówek, które zaleca Sturm:

Spaceruj sam przez co najmniej 15 minut w umiarkowanym tempie.

Ogranicz czynniki rozpraszające, takie jak korzystanie z telefonu, muzyka lub audiobooki.

Spróbuj spojrzeć na świat oczami dziecka, tak jakbyś widział rzeczy po raz pierwszy. Doceń wielkość i piękność rzeczy, widoki, pojedyncze elementy.

Co tydzień chodź w nowe miejsce. Bardziej prawdopodobne jest, że poczujesz podziw, gdy otoczenie jest nieznane. Góra z rozległymi widokami, szlak pełen drzew, bezchmurna noc, kiedy widać gwiazdy lub ścieżka w pobliżu jeziora lub rzeki to dobre opcje. W przypadku otoczenia miejskiego doceń architekturę, szczyt wieżowca, zabytek lub ogród botaniczny.

