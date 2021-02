Mononukleoza czyli „choroba pocałunków”. 15 oznak, które pomogą określić ci, czy jesteś chory

Mononukleoza jest również nazywana „chorobą pocałunków”, ponieważ przenoszona jest przez ślinę.

Czym jest mononukleoza?

Pierwsza naukowa wzmianka dotycząca mononukleozy datowana jest na 1889 rok. Wtedy chorobę nazywano gorączką gruczołową. Jest ona efektem działalności wirusa Epsteina-Barr (EBV) znanego także jako cytomegalowirus.

Najczęstszą grupą wiekową zarażającą się tym wirusem są osoby w wieku od 10 do 35 lat. Przebieg zakażenia może być poważniejszy, jeśli zarażony jest starszy. Szacuje się, że około 98 procent światowej populacji jest nosicielami wirusa EBV, który jest głównym sprawcą mononukleozy.

Chociaż każdy przypadek jest inny, osoby cierpiące na mononukleozę mogą wyzdrowieć po 2-4 tygodniach. Jednak niektórzy mogą mieć wirusa EBV przez długi czas i nie wykazywać żadnych objawów. Niektórym osobom potrzeba więcej niż sześciu miesięcy, aby całkowicie wyzdrowieć. Jeśli po miesiącu nie poczujesz się lepiej, może to oznaczać przewlekły problem z tym wirusem. Często zdarza się, że u osób z mononukleozą rozwija się zespół chronicznego zmęczenia lub przewlekła mononukleoza.

Mononukleoza może poważnie dać ci się we znaki i sprawić, że nie będziesz dał rady podnieść głowy z łóżka. Najlepiej jest dużo odpoczywać i pozwolić wirusowi samoistnie opuścić organizm. Warto wiedzieć również, ze nie istnieje konkretne lekarstwo na mononukleozę.

Jak rozpoznać mononukleozę? 15 oznak

Gorączka



Dla osób z mononukleozą typowa jest wysoka gorączka. Wraz z nią mogą wystąpić dreszcze i osłabienie. Gorączka może pojawiać się i znikać podczas walki z wirusem.



Wyniszczające zmęczenie



Jedną z cech mononukleozy jest wyniszczające zmęczenie. Tego wyczerpania nie można porównać z brakiem snu „poprzedniej nocy”.



Ból gardła



Silny ból gardła i białe plamy w obrębie gardła to klasyczna przypadłość w przypadku mononukleozy. W wielu przypadkach ból przenosi się na górną część gardła, co daje lekarzom sygnał, by wdrożyli leczenie zakażenia paciorkowcami. Jeśli masz silny ból gardła, poproś swojego lekarza o wykonanie testu na obecność paciorkowców, ponieważ często jest to błędna diagnoza przy faktycznej mononukleozie.



Powiększone węzły chłonne



Węzły chłonne z tyłu głowy, szyi i pach może objąć obrzęk i stan zapalny. Mogą być tak bolesne, że podnoszenie rąk lub poruszanie głową może powodować dyskomfort.



Wysypka



W mononukleozie czasami obserwuje się wysypkę na ramionach, twarzy, klatce piersiowej i tułowiu. Zwykle nie swędzi i nie jest bolesna.



Opuchnięta śledziona



Śledziona często puchnie, ponieważ pomaga w pozbyciu się infekcji. Możesz poczuć, że boczna część wątroby jest zbyt duża i tkliwa. Musisz uważać, ponieważ w rzadkich przypadkach śledziona może pęknąć.



Bóle głowy



Przy dużym obrzęku węzłów chłonnych często pojawiają się bóle głowy. Bóle głowy są zwykle jednym z pierwszych objawów, które pojawiają się po zakażeniu. Będą trwać do ustąpienia obrzęku węzłów chłonnych.



Bóle mięśni



Twoje mięśnie mogą boleć, jakbyś miał grypę, kiedy masz do czynienia z mononukleozą.



Problemy z wątrobą



Wątroba to kolejny organ, który filtruje toksyny w organizmie i może być również zaangażowany w walkę z chorobą. Jeśli zauważysz zażółcenie oczu lub skóry, oznacza to, że twoja wątroba nie funkcjonuje prawidłowo.



Ogólne poczucie choroby, która nie ustępuje



Wiele osób uważa, że ​​ma grypę lub nabawiło się grypy żołądkowej. Jednak długotrwały charakter tego stanu może oznaczać, że dzieje się coś poważniejszego. Szybki test pozwoli określić, czy walczysz z wirusem EBV i czy to on powoduje, że czujesz się chory.



Zawroty głowy



Ponieważ gruczoły limfatyczne naciskają na tył szyi, możesz odczuwać zawroty głowy lub oszołomienie. Może to być również spowodowane osłabieniem i walką z wirusem. Na szczęście ten objaw minie.



Całowanie się z osobą zakażoną lub picie z jednej szklanki



Jednym ze znaków ostrzegawczych, które świadczą o tym, że możesz mieć mononukleozę, jest to, że byłeś w pobliżu kogoś, kto ją ma. Rozprzestrzenia się tylko drogą kropelkową.

Możesz myśleć, że jesteś zdrowy, ale pojawienie się objawów może zająć 4-6 tygodni. Wiedz też, że możesz być nosicielem wirusa EBV i nie mieć żadnych objawów. Pamiętaj, że nawet jeśli czujesz się dobrze, nadal możesz mieć aktywnego wirusa w swojej ślinie.



Dreszcze



Wiele osób twierdzi, że nie mogą się rozgrzać bez względu na to, co robią. Dreszcze są typową odpowiedzią immunologiczną, gdy mięśnie kurczą się, próbując ogrzać ciało.



Lęk



Jedną z anomalii związanych z EBV jest to, że wiele osób ma problemy z lękiem i paniką podczas ataku. To dziwne zjawisko, ponieważ te dwie rzeczy nie są ze sobą powiązane. Jednak gdy wirus jest długo obecny w organizmie i daje efekt chroniczne zmęczenie, często oddziałuje to też na aspekty zdrowia psychicznego.



Kłopoty z oddychaniem



Obrzęk lub infekcja gardła i dróg oddechowych może powodować problemy z oddychaniem. Problemy z oddychaniem są zawsze poważne i należy je zbadać.Czytaj też:

