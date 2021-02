Nie wyobrażasz sobie poranka bez czarnej kawy? Naukowcy mają dla ciebie dobre wieści

Zgodnie z przeglądem danych żywieniowych z trzech głównych badań z wykorzystaniem narzędzi analitycznych American Heart Association picie jednej lub więcej filiżanek zwykłej kawy w ciągu dnia wiąże się z długoterminowym zmniejszeniem ryzyka niewydolności serca. Korzyści nie dotyczyły kawy bezkofeinowej. Przeciwnie – analiza wykazała związek między kawą bezkofeinową a zwiększonym ryzykiem niewydolności serca.

Niewydolność serca a kawa

Niewydolność serca występuje, gdy osłabione serce nie dostarcza komórkom organizmu wystarczającej ilości krwi, aby uzyskać tlen potrzebny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Osoby z niewydolnością serca odczuwają zmęczenie i duszność oraz mają problemy z chodzeniem, wchodzeniem po schodach lub innymi codziennymi czynnościami.

– Chociaż nie można udowodnić związku przyczynowego, intrygujące jest to, że te trzy badania sugerują, że picie kawy wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem niewydolności serca i że kawa może być częścią zdrowego wzorca żywieniowego, jeśli jest spożywana w podstawowej postaci, bez dodatku cukru i wysokotłuszczowych produktów mlecznych – powiedziała dietetyk Penny Kris-Etherton z Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Nie była zaangażowana w badania.

Masowa analiza danych

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie AHA Circulation: Heart Failure przeanalizowano zgłaszane przez uczestników informacje o diecie z oryginalnego badania Framingham Heart Study. To badanie, które rozpoczęło się w 1948 r. i objęło ponad 5000 osób bez zdiagnozowanej choroby serca, które mieszkały we Framingham w stanie Massachusetts. W przebiegu badania naukowcy nadzorowali tych ludzi i ich potomstwo przez 72 lata przez trzy pokolenia. Badania dostarczyły informacji na temat diety ponad 21 000 dorosłych Amerykanów. Do materiału badawczego dołączono także inne badania.

W porównaniu z osobami, które nie piły kawy, analiza wykazała, że w badaniach Framingham Heart i Cardiovascular Health ryzyko niewydolności serca z czasem spadło o 5% do 12% na każdą filiżankę kawy spożywanej każdego dnia.

Ryzyko niewydolności serca pozostało takie samo w przypadku braku picia kawy lub jednej filiżanki dziennie w badaniu Atherosclerosis Risk in Communities Study. Analiza wykazała, że gdy ludzie pili dwie lub więcej filiżanek czarnej kawy dziennie, ryzyko spadło o około 30%.

– Związek między kofeiną a redukcją ryzyka niewydolności serca był zaskakujący – powiedział starszy autor dr David Kao, dyrektor medyczny Colorado Center for Personalized Medicine na University of Colorado School of Medicine.

– „Kawa i kofeina są często uważane przez ogół społeczeństwa za szkodliwe dla serca, ponieważ ludzie kojarzą je z kołataniem serca, wysokim ciśnieniem krwi itp. Stały związek między zwiększeniem spożycia kofeiny a zmniejszeniem ryzyka niewydolności serca sprawia, że to założenie okazuje się nieprawdziwe – powiedział Kao.

Trochę ostrożności

Wszystkie te badania dotyczyły picia czarnej kawy. Jednak wiele osób dodaje nabiał, cukry, aromaty lub bezmleczne śmietanki, które są bogate w kalorie, dodają cukru i tłuszczu. To prawdopodobnie neguje wszelkie korzyści dla zdrowia serca.

Należy również pamiętać, że w większości badań filiżanka kawy ma tylko 230 ml. Standardowa filiżanka „grande” w kawiarni jest dwukrotnie większa.

Sposób parzenia kawy ma również konsekwencje zdrowotne. W przeciwieństwie do kawy z ekspresów przelewowych, kawa francuskiej prasy, kawa po turecku czy kawa gotowana popularna w krajach skandynawskich nie zawiera związku zwanego cafestolem. Cafestol może zwiększyć poziom złego cholesterolu LDL (lipoproteiny o niskiej gęstości).

Badania wykazały, że kofeina może być niebezpieczna, jeśli jest spożywana w nadmiarze przez niektóre populacje. W badaniu z 2017 r. wysoki poziom spożycia kawy (ponad 4 filiżanki) podczas ciąży był związany z niską masą urodzeniową, porodem przedwczesnym i urodzeniem martwego dziecka. W przypadku kobiet z większym prawdopodobieństwem złamań kości kawa podnosi to ryzyko, ale wniosek nie dotyczył mężczyzn.

Wcześniejsze badania sugerowały również, że osoby z problemami ze snem lub niekontrolowaną cukrzycą powinny skonsultować się z lekarzem przed dodaniem kofeiny do swojej diety.

I oczywiście te korzyści nie dotyczą dzieci - dzieci i młodzież nie powinny pić coli, kaw, napojów energetyzujących ani innych napojów z jakąkolwiek zawartością kofeiny, jak podaje American Academy of Pediatrics.

