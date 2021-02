Naukowcy: COVID-19 może stanowić większe zagrożenie dla osób zakażonych HIV

Po upływie prawie roku pandemii COVID-19 eksperci twierdzą, że wszyscy musimy zachować czujność, aby chronić siebie i innych przed chorobą poprzez fizyczne zdystansowanie się i noszenie masek ochronnych. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób żyjących z chorobami i zakażeniami obniżającymi odporność, takimi jak HIV.

Nowe badanie analizujące dane mieszkańców stanu Nowy Jork do połowy 2020 r. wykazało, że osoby, u których zdiagnozowano HIV, były bardziej narażone na zarażenie, hospitalizację i śmierć z powodu nowego koronawirusa SARS-CoV-2.

Co pokazują dane?

Naukowcy przyjrzeli się danym 2988 osób żyjących z HIV – 80,6 procent z nich znajdowało się w Nowym Jorku, który był pierwszym głównym epicentrum epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Naukowcy połączyli nowojorskie bazy danych dotyczące diagnoz i hospitalizacji z powodu COVID-19, a także leczenia HIV. Następnie porównali wskaźniki diagnoz COVID-19, hospitalizacji i zgonów między osobami żyjącymi z HIV a tymi, którzy nie byli zakażeni od marca do połowy czerwca.

Naukowcy powiedzieli, że przeprowadzili „skorygowaną analizę”, aby określić, w jakim stopniu podwyższone wskaźniki poważnych przypadków COVID-19 były spowodowane samym wirusem HIV. Wynika to z faktu, że osoby z HIV mają wyższe wskaźniki ryzyka COVID-19.

– Spodziewaliśmy się, że osoby z HIV stoją w obliczu pewnego rodzaju zwiększonego obciążenia, biorąc pod uwagę, że stany obniżające odporność są związane z wtórnymi infekcjami – powiedział autor badania dr Eli Rosenberg, profesor nadzwyczajny epidemiologii i biostatystyki na Uniwersytecie w Albany School of Public Health.

Badanie wykazało, że osoby żyjące z HIV w Nowym Jorku były o 43 procent bardziej narażone na diagnozę COVID-19 niż osoby bez HIV. Były ponadto o 161% bardziej narażeni na hospitalizację. Osoby żyjące z HIV, które również otrzymały diagnozę COVID-19, były o 155 procent bardziej narażone na śmierć w szpitalu. Od marca do połowy czerwca 1 na 522 osoby w Nowym Jorku zarażone HIV zmarła w szpitalu z powodu COVID-19.

Rosenberg wyjaśnił, że te wysokie wskaźniki można częściowo wyjaśnić analizowaniem niektórych pokrywających się czynników ryzyka poważniejszych zakażeń HIV i COVID-19, ale „biorąc pod uwagę liczbę zgonów, jest to bardzo przygnębiające”.

Co to oznacza dla osób żyjących z HIV?

Niektóre wcześniejsze badania, takie jak badanie przeprowadzone latem w Mount Sinai, wykazały, że choroba COVID-19 nie przebiegała gorzej u osób żyjących z HIV niż bez niego.

Zapytany o te wcześniejsze raporty, Rosenberg powiedział, że ważne jest, aby zrozumieć, że wiele z wcześniejszych badań nad HIV i COVID-19 opierało się na danych szpitalnych. Wynika to z faktu, że szpitale były przedmiotem większości łatwo dostępnych wczesnych danych dotyczących COVID-19.

To nowe badanie przyjmuje „pogląd populacyjny”, badając „każdego zakażonego HIV, zanim jeszcze trafi do szpitala” z COVID-19.

Rosenberg dodał, że to badanie jest spójne z wcześniejszymi badaniami, które wykazały, że jest „mniej różnic między osobami z HIV i bez HIV a COVID-19 po hospitalizacji”.

Eksperci od dawna wskazywali, że osoby żyjące z HIV są zagrożone poważnym przebiegiem COVID-19, biorąc pod uwagę, że mają wyższe wskaźniki chorób współistniejących, takich jak nadciśnienie i POChP. Nie sugeruje to, że HIV sam w sobie automatycznie oznacza większe prawdopodobieństwo wystąpienia poważniejszego przypadku COVID-19. Zależy to również od ogólnego stanu zdrowia i układu odpornościowego.

Oceniając i lecząc HIV, lekarze mierzą liczbę limfocytów T u ludzi, czyli białych krwinek obecnych w ciele człowieka, potrzebnych do zwalczania infekcji. Osoby, które mają niższą liczbę CD4, mają bardziej osłabioną funkcję odpornościową. Ponadto, poza liczbą tych białych krwinek wzmacniających odporność, lekarze monitorują poziom wirusa u danej osoby, który zasadniczo odnosi się do ilości wirusa we krwi.

Postępy w opiece medycznej i terapiach przeciwretrowirusowych mogą zwiększyć liczbę limfocytów T do zdrowego poziomu, a także obniżyć poziom wiremii do niewykrywalnego, co oznacza, że ludzie żyjący z HIV nie przenoszą wirusa na partnerów seksualnych.

Czy dobrze leczony HIV też prowadzi do poważniejszego przebiegu COVID-19?

Rosenberg powiedział, że dane, które przeanalizował on i jego zespół, nie obejmują „kompleksowo wszystkich kwestii związanych z opieką nad zakażonymi HIV”. System nadzoru, którego użyli, nie uwzględnia pełnej dokumentacji medycznej danej osoby.

Dodał, że badanie wykazało „30% większe ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19 u osób z HIV w stadium 2 w porównaniu z 1” i „69% większe ryzyko w przypadku stadium 3 w porównaniu z 1”.

