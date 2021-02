Eksperci ujawniają: Oto optymalna liczba dziennych kroków, która pozwoli ci zachować zdrowie

10 tysięcy kroków? Skąd ten pomysł?

Wydaje się, że cel 10000 kroków dziennie pochodzi od nazwy handlowej krokomierza sprzedawanego w 1965 roku przez pewną japońską firmę. Urządzenie nazwano „Manpo-kei”, co oznacza „10000 kroków na metr”. Było to hasło reklamowe tego urządzenia i wydaje się, że zapisało się w świadomości ludzi na całym świecie jako stały cel do codziennego pokonywania. Jest nawet uwzględniany w codziennych celach aktywności współczesnych popularnych opasek treningowych.

Od tamtej pory badano docelową liczbę 10000 kroków dziennie. Fakt, że niektóre badania wykazały, że osiąganie tego celu poprawia zdrowie serca, zdrowie psychiczne, a nawet zmniejsza ryzyko cukrzycy, może w pewnym stopniu wyjaśniać, dlaczego wciąż trwamy przy tej liczbie.

W starożytnym Rzymie odległości były mierzone poprzez liczenie kroków. Co ciekawe, słowo „mila” pochodzi od łacińskiego wyrażenia mille passus, co oznacza „tysiąc kroków”, który mierzył 5000 stóp rzymskich. Sugeruje się, że przeciętny człowiek przechodzi około 100 kroków na minutę – co oznaczałoby, że pokonanie mili zajęłoby przeciętnej osobie nieco poniżej 30 minut. Aby dana osoba osiągnęła cel 10000 kroków, musiałaby przejść od czterech do pięciu mil dziennie (a to daje około dwóch godzin aktywności).

Nie 10000, a mniej – i to ponad dwukrotnie

Chociaż niektóre badania wykazały korzyści zdrowotne pokonywania 10000 kroków dziennie, ostatnie badania z Harvard Medical School wykazały, że średnio około 4400 kroków dziennie wystarcza, aby znacznie zmniejszyć ryzyko śmierci u kobiet.

Im więcej kroków pokonywali uczestniczki badania, tym mniejsze było ryzyko śmierci, zanim osiągnęli poziom około 7500 kroków dziennie. Przy większej liczbie kroków nie zaobserwowano żadnych dodatkowych korzyści. Chociaż nie jest pewne, czy podobne wyniki byłyby widoczne u mężczyzn, jest to jeden z przykładów tego, jak poruszanie się nieco częściej w ciągu dnia może poprawić zdrowie i zmniejszyć ryzyko śmierci.

