8 treningów, które najlepiej sprawdzą się u osób z cukrzycą

Według National Institutes of Health osoby z cukrzycą powinny uzyskiwać około 150 minut aktywności tygodniowo. Dziennie – to tylko ok. 20 minut. Celem jest także, aby nigdy nie pozostawać dłużej niż dwa dni bez żadnej aktywności. Jeśli rozwiniesz rutynę, możesz szybko uzyskać kontrolę nad chorobą i pomóc sobie z nią radzić. Jednak musisz wybrać plan treningu odpowiedni dla swojego ciała i potrzeb.

Najlepsze ćwiczenia dla osób z cukrzycą

1. Pływanie

Pływanie odciąża bolące stawy, które inaczej nie byłyby w stanie się poruszać. Korzystanie z kojącego basenu do ćwiczeń to świetny sposób na pracę całego ciała bez silnego bólu. Ta przyjazna dla stawów opcja nie tylko pomaga obniżyć poziom glukozy, ale także pomaga wzmocnić serce, mięśnie i płuca.

2. Spacerowanie

Chodzenie jest mniej szkodliwe dla stawów niż bieganie i każdy może to zrobić. To przede wszystkim jedno z najlepszych ćwiczeń na cukrzycę. Możesz wybrać odpowiednie tempo i odległość, a nawet towarzysza – możliwości są nieograniczone, jeśli chodzi o spacer.

3. Taniec

Taniec jest jednym z najlepszych ćwiczeń na cukrzycę, ponieważ jest swobodny i... nie przypomina treningu. Pomoże ci za to osiągnąć cele związane z kontrolowaniem poziomu glukozy. Możesz spalić nawet 300-800 kalorii przez godzinę tańca.

4. Joga

Joga stała się bardzo popularna w ostatniej dekadzie. Ta starożytna praktyka łączy trening umysłu, ciała i ducha za pomocą delikatnych pozycji i ruchów. Wiele figur jogi nadaje się dla osób początkujących, zaś bardziej zaawansowani znajdą trudniejsze do wykonania sekwencje.

5. Tai-chi

Ta orientalna sztuka treningu wykorzystuje stopniowe, wydajne ruchy ciała, aby rozluźnić stawy i mięśnie oraz skoncentrować umysł. Stosowanie Tai-chi to skuteczny sposób kontrolowania poziomu cukru we krwi. Poszukaj lokalnego klubu i zapisz się na zorganizowane zajęcia.

6. Jazda na rowerze

Badania pokazują, że jada na rowerze może pomóc w radzeniu sobie z cukrzycą. Jest to energiczny trening, który zarazem nie obciąża mocno stawów. Według Arthritis Foundation prawie połowa osób z cukrzycą cierpi na zapalenie stawów, najprawdopodobniej spowodowane nadwagą.

7. Podnoszenie ciężarów

Nie chodzi tu o wyciskanie olbrzymich sztang, ale trening z obciążeniem. Możesz użyć kettlebells, ciężarków lub maszyn, aby budować masę mięśniową, spalać więcej kalorii i kontrolować poziom glukozy. Musisz jednak nauczyć się, jak bezpiecznie podnosić ciężary – ponieważ możesz nieumyślnie uszkodzić sobie stawy.

10. Pilates

Pilates poprawia wewnętrzny rdzeń i poprawia równowagę i koordynację. Badania pokazują, że poprawia również kontrolę poziomu glukozy we krwi u kobiet. Pilates to bardzo popularny trening, a wiele zestawów ćwiczeń dostępnych jest online za darmo. Wybierz ulubionego trenera i wskakuj na matę!

Jeśli podczas dowolnego treningu poczujesz się słabo, powinieneś przestać. Jeśli twój poziom cukru we krwi spadnie poniżej 70 mg / dl, ćwiczenia nie będą bezpieczne.

