Terapia ciepłem vs. terapia zimnem: co lepiej działa na ból?

Kiedy pojawi się ból, obrzęk lub stłuczenie, pierwszą pomocą nie musi być tabletka przeciwbólowa. Od wieków ludzie stosowali bowiem terapię ciepłem i zimnem na różne schorzenia. Generalną zasadą jest stosowanie zimna w przypadku ostrych urazów lub stanu zapalnego i obrzęku, a ciepła na ból lub sztywność mięśni.

Terapia cieplna

Terapia cieplna działa poprzez poprawę krążenia i przepływu krwi do określonego obszaru. Nawet nieznaczne podwyższenie temperatury dotkniętego obszaru może złagodzić dyskomfort i zwiększyć elastyczność mięśni. Terapia cieplna może rozluźnić mięśnie oraz leczyć uszkodzone tkanki. Okłady miejscowe są najlepsze w przypadku bardziej rozległego bólu lub sztywności. Robi się je za pomocą poduszki grzewczej, lub okładów termicznych. Zabieg na całe ciało obejmują saunę lub gorącą kąpiel.

Środki ostrożności

Jeśli dany obszar jest posiniaczony lub opuchnięty, lepiej zastosować terapię zimnem. Terapii cieplnej nie należy również stosować na obszarze z otwartą raną. Osoby z pewnymi wcześniej istniejącymi schorzeniami (cukrzyca, zapalenie skóry, choroby naczyniowe, zakrzepica żył głębokich, stwardnienie rozsiane) nie powinny stosować terapii cieplnej ze względu na większe ryzyko oparzeń lub powikłań. Terapia cieplna powinna wykorzystywać „ciepłe” temperatury zamiast gorących. Jeśli użyjesz zbyt mocnego ciepła, możesz poparzyć skórę.

Terapia zimnem

Terapia zimnem jest również nazywana krioterapią. Działa poprzez zmniejszenie przepływu krwi do określonego obszaru. Może to znacznie zmniejszyć stan zapalny i obrzęk powodujący ból, szczególnie wokół stawu lub ścięgna. Do jej rodzajów można zaliczyć chłodzące okłady i żele, masaże i kąpiele lodowe oraz kriokomorę. Te metody powinny także być bardziej ograniczone czasowo niż terapia ciepłem.

Środki ostrożności

Nie należy stosować terapii zimnem na sztywne mięśnie lub stawy. Terapii zimnem nie należy stosować w przypadku słabego krążenia. Osoby z zaburzeniami czucia, które uniemożliwiają im odczuwanie pewnych wrażeń, nie powinny stosować terapii zimnem w domu. Nigdy nie należy nakładać zamrożonego przedmiotu bezpośrednio na skórę, ponieważ może to spowodować uszkodzenie skóry i tkanek.

