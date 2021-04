Myślisz, że poprawnie czyścisz uszy? Przekonaj się, co mówi na ten temat lekarz

Woskowina uszna zapobiega przedostawaniu się potencjalnie szkodliwych bakterii i wirusów do wnętrza ucha. Składa się z sebum, naturalnej oleistej substancji wytwarzanej w gruczołach łojowych, która miesza się z martwymi komórkami skóry, potem i brudem. Zasadniczo nasze ciała wytwarzają woskowinę, aby chronić nas przed infekcją.

Woskowiny pozbywamy się naturalnie

Woskowina w naturalny sposób wydostaje się z naszych uszu przez ruchy szczęki, na przykład podczas mówienia lub jedzenia. Prawdopodobnie w części się jej pozbywamy, za każdym razem, gdy bierzemy kąpiel lub prysznic. Czy w takim razie potrzeba w ogóle czyścić uszy?

Jak mówi dr Deborah Lee z Dr Fox Pharmacy, niektórzy ludzie są bardziej podatni na rozwój nadmiernej woskowiny. „Jest to bardziej powszechne, jeśli masz bardzo wąskie kanały słuchowe, wyjątkowo owłosione uszy lub jeśli regularnie używasz słuchawek” – wyjaśnia dr Lee. Dodaje, że „nadmiar woskowiny jest często kłopotliwy u osób starszych”. Jeśli woskowina, która utknęła głęboko w kanale słuchowym, zatrzymuje organizmy pod nią, istnieje ryzyko wystąpienia infekcji ucha.

Jak bezpiecznie czyścić uszy?

Twoje uszy w naturalny sposób oczyszczają się z woskowiny. Chociaż niektórzy wspomagają się patyczkami do uszu, nie jest to polecana metoda. „Za pomocą takich przedmiotów po prostu mocniej przyklejasz wosk do błony bębenkowej i ryzykujesz perforacją, co jest poważnym stanem” – mówi Lee.

Na nadmiar woskowiny, który może być niekomfortowy w odczuciu, lekarka zaleca stosowanie kropli i sprayu do czyszczenia uszu. Tego typu produkty pomagają naturalnie wypłukać woskowinę, bez ryzyka uszkodzenia wyściółki kanału.

