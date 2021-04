Formuła jedzenia zalecana przez naukowców z Harvard TH Chan School of Public Health zapewniająca długowieczność jest prosta w realizacji. Ten wniosek jest również oparty na innych naukowych dowodach. Aby to potwierdzić, naukowcy wzięli pod lupę jedno badanie, w którym śledzono dane dotyczące jedzenia od 100 000 mężczyzn i kobiet w ciągu 30 lat, a także 26 innym badaniom, w których oceniano odżywianie ponad 2 milionów dorosłych.

Optymalna wartość, którą łatwo osiągnąć

– Ta liczba prawdopodobnie zapewnia największe korzyści pod względem zapobiegania poważnym chorobom przewlekłym i jest stosunkowo osiągalną wartością dla ogółu społeczeństwa – powiedział główny autor badania, lekarz medycyny Dong D. Wang, epidemiolog, dietetyk i wykładowca w Harvard Medical School oraz Brigham and Women's Hospital w Bostonie.

Jeśli nie jesteś wielkim fanem warzyw, masz szczęście, ponieważ badanie wykazało, że spożywanie więcej niż trzech porcji warzyw dziennie nie przynosi żadnych korzyści zdrowotnych.

Porcje też są na ogół mniejsze, niż mogłoby się wydawać. Na przykład jedna porcja owoców to jabłko, ale to także 16 winogron, a jedna porcja warzyw to połowa papryki lub sześć małych marchewek.

Jest też łatwy sposób na zoptymalizowanie korzyści płynących z każdej porcji. Naukowcy z Harvardu odkryli, że niektóre owoce i warzywa mają większe korzyści zdrowotne niż inne. Nie ma tu jednak żadnych niespodzianek: warzywa liściaste, takie jak jarmuż, warzywa kapustne, takie jak brokuły, rośliny bogate w beta-karoten, takie jak marchew, jagody i owoce cytrusowe, znajdowały się na szczycie listy. Na dole były rośliny skrobiowe, takie jak kukurydza i ziemniaki, choć oczywiście te warzywa są nadal zdrowe.

Jeśli kochasz owoce i warzywa, nie bój się w swoich dziennych porcjach uwzględniać bananów, ponieważ z pewnością nie ma nic złego w jedzeniu jak największej liczby roślin. Formuła spożywania żywności opracowana przed naukowców z Harvardu zapewniająca długowieczność po prostu zapewnia osiągalne cele tym, którzy mają tendencję do spożywania mniejszej ilości pożywienia.

