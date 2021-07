Czy noszenie sandałów latem jest zdrowe? Fakty i mity

Wybierając buty, zazwyczaj zwracamy uwagę na ich materiał. Za „lepsze” (i znacznie droższe) uchodzą buty z naturalnej skóry, w których noga mniej się poci i obciera. Z kolei buty z syntetycznych tkanin są tańsze, lżejsze, ale bywają mniej wytrzymałe. Jednak nie tylko materiał jest kluczowy – czy forma buta może mieć znaczenie dla naszego... zdrowia? Oto fakty, które mogą cię zaskoczyć.

Sandały – buty idealne na lato?

Dużą zaletą odkrytych butów jest przede wszystkim ich przewiewność. Utrzymują stopy w chłodzie, co ma znaczenie w czasie upalnych dni. Nie obcierają stopy, jak może się to zdarzyć w przypadku ciasnych, krytych butów. Sandałki często chronią przed wrastającymi paznokciami czy tzw. stopą sportowca – przy której pojawia się grzybica stóp.

Uważać na odkryte buty powinni jednak... cukrzycy. Jak donosi serwis WebMD, cukrzyca może powodować chorobę tętnic obwodowych, która zmniejsza przepływ krwi do nóg i stóp. Zmniejsza również zdolność odczuwania bólu w tych obszarach. Dlatego diabetykom zaleca się noszenie lekkich, ale nieco bardziej ochronnych butów.

Jednym z najpopularniejszych rodzajów odkrytych butów są japonki – klapki, które mają paski pomiędzy dwoma największymi palcami stopy. Eksperci radzą, aby pozostać jednak ostrożnym podczas ich noszenia. Według American Podiatric Medical Association japonki nie nadają się do chodzenia na długich dystansach, ponieważ mają niewielką amortyzację i wsparcie łuku, co może prowadzić do kontuzji. Radzi się korzystać z nich raczej na basenie lub na plaży.

