COVID-19. Czy wiesz, ile zależy od zadbanych zębów?

Odwlekanie i przekładanie wizyt u stomatologa to w dobie pandemii codzienność. Skutki zaniedbań widoczne są w obrazie pogarszającego się stanu zdrowia jamy ustnej Polaków. Stomatolodzy od miesięcy informują, że jama ustna odgrywa bardzo ważną rolę w przebiegu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – z uwagi na obecność błon śluzowych jest miejscem powstawania infekcji.

Jama ustana ma wpływ na zakażenie COVID-19

Jak wskazuje ostatnie badanie Fundacji Dr Laskus1, konieczne jest podniesienie świadomości społecznej na temat istoty dbania o higienę jamy ustnej. Niestety Polacy ograniczają wizyty u stomatologów, nie stosują zabiegów zachowawczych, nie przywiązują wagi do dbania o dziąsła i zęby. Konieczna jest edukacja. Dentyści alarmują – skutki zaniedbań widoczne są już dzisiaj. W badaniu tylko 4% uczestników zadeklarowało, że wie, jaka jest zależność pomiędzy chorobami błony śluzowej i przyzębia a przebiegiem COVID-19.

„Choroby błony śluzowej i przyzębia mogą mieć znaczący wpływ na zwiększone ryzyko ciężkiego przejścia oraz powikłań po zarażeniu wirusem SARS-CoV-2. Naukowcy prowadzący badania na ten temat wskazują, że zwiększenie dbałości o higienę jamy ustnej może znacząco przyczynić się do złagodzenia przebiegu choroby i zmniejszenia ryzyka zakażenia” – komentuje dr n. med. Agnieszka Laskus, założyciel Fundacji Dr Laskus.

Nie zwlekaj z wizytą u stomatologa

Badanie przeprowadzone przez Fundację wykazało, że ponad 1/3 Polaków korzysta z wizyt u stomatologa zdecydowanie rzadziej niż przed pandemią. Wśród najczęstszych powodów zaniechania wizyt uczestnicy badania wskazali trudności z umówieniem odpowiedniego terminu wizyty, stosowanie się do zaleceń izolacji społecznej oraz obawę o swoje życie i zdrowie. Obawy przed zarażeniem są naturalne, jednak warto pamiętać, że w gabinetach stomatologicznych zachowywane są najwyższe standardy sanitarne – część ośrodków wdrożyło specjalne rozwiązania, podnoszące bezpieczeństwo – na przykład przepływowe lampy UV, urządzenia plazmowe czy fumigatory do automatycznej dezynfekcji pomieszczeń.

Co więcej, maseczki używane do tej pory przez lekarzy stomatologów i personel gabinetów zostały zamienione na specjalistyczne maski z filtrem hepa, często także używa się dodatkowych zewnętrznych ssaków, które mają pochłaniać generowany podczas zabiegu aerozol, czyli nośnik, za pomocą którego rozprzestrzeniają się wirusy. Wprowadzono również specjalne procedury regulujące rejestrację i przyjmowanie pacjentów, a wszystkie te działania są realizowane w trosce o bezpieczeństwo pacjentów.

Zwlekając ze zgłoszeniem do stomatologa z pierwszymi dolegliwościami narażamy się na dłuższe leczenie i większe koszty. Warto mieć na uwadze, że stan zdrowia zębów i dziąseł ma wpływ również na ogólny stan zdrowia organizmu. Bakterie obecne w kamieniu nazębnym czy ubytkach próchnicowych mogą prowadzić do zakażeń ogólnoustrojowych.

Higiena domowa

W badaniu Fundacji tylko 2% Polaków zadeklarowało, że w związku z pandemią COVID-19 zastosowało dodatkowe środki higieny jamy ustnej. Mowa tu o niciach do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych oraz płynach do płukania jamy ustnej. Pamiętajmy, że zęby trzeba szczotkować minimum 2 razy dziennie! Pozwoli to zminimalizować potencjalne straty, jakie może wywołać wirus SARS-CoV-2 oraz na dłużej zachować zdrowie. Fundacja Dr Laskus apeluje – nie rezygnujmy z wizyt u specjalistów, dbajmy o prewencję także w domowym zaciszu. Korzystając z pomocy stomatologów zapewniamy sobie bezpieczeństwo nie tylko jamy ustnej, lecz także całego organizmu.

1) Raport Fundacji Dr Laskus - Badanie typu Omnibus, zostało zrealizowane od 6-12 maja 2021 roku na 1005 osobowej losowej próbie reprezentatywnej dla ogółu ludności Polski w wieku 15-70 i więcej lat. Badanie zostało zrealizowane przez Kantar Public.

