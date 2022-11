Zabiją więcej osób niż nowotwory. „Są bardziej inteligentne niż my”

Prof. Hryniewicz wie, co mówi, uznając, że bakterie są bardziej inteligentne niż my: całe życie zawodowe poświęciła zrozumieniu, jak funkcjonują, i widzi, jak systematycznie przegrywamy. Antybiotyki, uznawane za jeden z 10 największych przełomów w medycynie, okazują się być coraz mniej skuteczne. – To, co się dzieje, to katastrofa, którą można porównywać do katastrofy klimatycznej. W 2019 roku ok. 5 mln osób na świecie zmarło z powodu antybiotykoodporności bakterii, w tym 1,5 mln osób z powodu zapalenia płuc wywołanego przez bakterie, którego nie udało się wyleczyć antybiotykiem – mówi prof. Hryniewicz.

W walce o życie okazują się sprytniejsze od nas, bo nadużywamy broni, jaką są antybiotyki: przyjmując je przy infekcjach wirusowych, profilaktycznie, na wszelki wypadek.

Winowajcą jest też wykorzystywanie antybiotyków podczas hodowli zwierząt. W efekcie czego zjadamy tony antybiotyków, nawet o tym nie wiedząc.