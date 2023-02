LSD – działanie, skutki uboczne, objawy po zażyciu. Sprawdź popularne fakty i mity

LSD to jedna z substancji o działaniu halucynogennym, która została zsyntetyzowana przez szwajcarskiego chemika Alberta Hoffmana. Początkowo LSD było stosowane w celach leczniczych, jednak z czasem dołączyło do silnych narkotyków z grupy psychodelików.

Działanie LSD na ludzki organizm badane jest od momentu stworzenia tej substancji, czyli od 1938 roku. Intensywne badania nad działaniem i zastosowaniem dietyloamidu kwasu lizergowego w medycynie nadal trwają, jednak substancja ta nie jest obecnie stosowana jako lek – ze względu na liczne skutki uboczne zaprzestano stosowania LSD w celach leczniczych.

W naszym kraju LSD jest nielegalnym narkotykiem, którego posiadanie i rozprowadzanie jest karalne. Legalne są jedynie badania naukowe z wykorzystaniem LSD, które podlegają kontroli.

LSD – co trzeba wiedzieć?

LSD to stosunkowo młoda substancja o działaniu halucynogennym. Dietyloamid kwasu lizergowego to organiczny związek chemiczny, który w środowisku naturalnym wytwarzają atakujące zboża grzyby. Po spożyciu zainfekowanego zboża dochodzi do zatrucia organizmu.

LSD otrzymywane syntetycznie jest częściowo rozpuszczalnym w wodzie, bezwonnym ciałem stałym. Charakteryzuje się bardzo silnym działaniem na organizm – wystarczy zaledwie 20 mikrogramów, aby odczuć skutki działania tej substancji. Najczęściej stosowane dawki to 100-250 mikrogramów – powodują one, że pojawiają się typowe dla działania LSD reakcje fizyczne i reakcje psychiczne.

Nie zawsze można przewidzieć wpływ LSD na organizm – eksperymentowanie z substancjami z grupy psychodelików może różnie się skończyć, bo wywołują one zaburzenia świadomości i funkcji poznawczych.

Ze względu na bardzo niskie dawki, które wystarczą w celu wywołania doznań mistycznych i metafizycznych, LSD nie jest dostępne w formie proszku – substancja jest dystrybuowana po nasączeniu nią papierków. Eksperymentowanie z tym i innymi halucynogenami zawsze jest nieprzewidywalne w skutkach, bo na działanie psychodelików ma wpływ indywidualna podatność na substancje o psychoaktywnym działaniu.

Zachętą m.in. dla przedstawicieli młodego pokolenia do przyjmowania LSD jest to, że narkotyk nie wywołuje uzależnienia fizycznego. Na skutek jego przyjmowania może jednak pojawić się uzależnienie psychiczne. Można znaleźć kilka sprzecznych informacji na temat potencjału uzależniającego LSD – badania dowiodły, że równoczesne stosowanie innych substancji psychoaktywnych zwiększa ryzyko związane z wystąpieniem objawów uzależnienia. Co więcej, na skutek przyjmowania LSD zwiększa się tolerancja organizmu na halucynogenne działanie dietyloamidu kwasu lizergowego, co może skutkować przedawkowaniem.

LSD – fakty i mity

Dietyloamid kwasu lizergowego w przeszłości znajdował zastosowanie w medycynie. Związek ten w pierwszych latach po wyprodukowaniu w laboratorium testowany był jako lek o działaniu pobudzającym krążenie krwi. W latach 50. i 60. ubiegłego stulecia LSD wykorzystywano także w celu wspomagania leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz jako lek łagodzący zaburzenia lękowe. Działanie halucynogenne LSD zostało odkryte przypadkowo. Ostatecznie zaprzestano stosowania LSD w celach leczniczych, jednak nadal trwają prace, które mają na celu określenie przydatności dietyloamidu kwasu lizergowego jako m.in. środka ułatwiającego badanie niektórych procesów neurologicznych.

Badania dowiodły, że LSD jest najczęściej stosowaną substancją halucynogenną na świecie. Dietyloamid kwasu lizergowego stosowany jest doustnie w postaci nasączonych substancją czynną papierków, które aplikowane są pod język, a efekty jego działania utrzymują się nawet do 12 godzin. Po przyjęciu LSD pojawiają się halucynacje w postaci kolorowych iluzji, zaburzenia poczucia własnego ja oraz zaburzenia poczucia czasu i przestrzeni. Inne narkotyki oraz leki i używki np. alkohol mogą nasilać działanie LSD. W naszym kraju posiadanie LSD jest nielegalne.

Fizyczne i psychiczne objawy zażycia LSD

Zażycie LSD wywołuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu. Pojawiają się zarówno fizyczne, jak i psychiczne objawy przyjęcia narkotyku. Warto pamiętać, że LSD może wywołać działania niepożądane, prowadząc do powikłań zdrowotnych. Dotyczy to przede wszystkim przyjęcia LSD zanieczyszczonego innymi substancjami chemicznymi.

Do typowych objawów fizycznych przyjęcia LSD zaliczamy m.in.:

rozszerzenie źrenic,

zawroty i ból głowy,

przyspieszony puls,

problemy z utrzymaniem równowagi,

mdłości i wymioty,

nadmierne pocenie.

Osoby przyjmujące LSD mogą również odczuwać kołatanie serca i ogólne złe samopoczucie. Objawy te wywołują m.in. podwyższona temperatura ciała i wzrost ciśnienia tętniczego, które są skutkiem działania dietyloamidu kwasu lizergowego. Nasilenie niektórych objawów takich jak np. mdłości i wymioty może się zmieniać w zależności od przyjętej dawki.

Na skutek przyjęcia LSD pojawiają się również objawy psychiczne. Narkotyk ten działa na świadomość i funkcje poznawcze, wywołując m.in.:

halucynacje wzrokowe w postaci kolorowych obrazów o zdeformowanych kształtach i zwiększonej intensywności barw,

nagłe zmiany nastroju,

niepokój,

ataki paniki.

Po zażyciu LSD w inny sposób odbierane są docierające do organizmu z otoczenia bodźce, co ma związek z zaburzoną pracą mózgu. Zdarza się, że odczuwane przez odurzoną osobę doznania są bardzo nieprzyjemne. Trudno przewidzieć zachowanie osoby, która pozostaje pod wpływem LSD, bo może ona odczuwać zarówno euforię, jak i silny lęk. Zmiany nastroju mogą następować wielokrotnie w czasie działania substancji psychodelicznej.

Początek działania LSD nie jest odczuwany tuż po przyjęciu tego środka halucynogennego – pierwsze efekty zastosowania odczuwane są po około 30-90 minutach. Odczuwane doznania, które stają się zachętą do spróbowania działania LSD, mogą mieć różne nasilenie, co ma związek m.in. z przyjętą dawką. Każdy organizm może w nieco inny sposób zareagować na tę i inne substancje psychoaktywne, co jest dodatkowym zagrożeniem.

Skutki uboczne LSD

Choć LSD uważane jest za substancję halucynogenną o niskiej toksyczności, to może stać się przyczyną poważnych problemów. Na skutek przyjmowania LSD może dojść do trwałych zmian w psychice, na które narażone są w szczególności osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne. Na skutek zażywania LSD może również pojawić się silne przygnębienie, które wywołuje myśli samobójcze.

Narkotyk działa w niekorzystny sposób nie tylko na mózg. Występujący po jego zażyciu wzrost ciśnienia tętniczego oraz inne zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu mogą zagrozić zdrowiu i życiu osób, u których występują np. niezdiagnozowane choroby serca. Rzadko zdarza się zgon po zażyciu LSD, jednak osoby pozostające pod wpływem tej substancji psychodelicznej mogą próbować odebrać sobie życie.

Czytaj też:

Nowy naćpany świat. Wielki renesans psychodelików i trend microdosinguCzytaj też:

Ten mężczyzna wstrzyknął sobie wywar z grzybów halucynogennych. Niedługo później grzyb urósł w jego krwi