Nie lekceważ tych objawów. To może być techniczna szyja

Szyja techniczna (tech-neck) albo inaczej kark techniczny to nazwa dolegliwości, którą może spowodować zbyt długie siedzenie z pochyloną głową. A o to nietrudno, bo dzieje się tak zawsze, kiedy wysyłasz SMS-y czy scrollujesz media społecznościowe. Stąd też wzięła się nazwa przypadłości.

Jak dochodzi do przeciążenia szyi?

Ludzka głowa waży ok. 5 kg, ale wygięcie jej do przodu pod kątem 45 stopni – co nie jest niczym niezwykłym, gdy patrzysz na telefon komórkowy – zwiększa siłę działającą na szyję niemal pięciokrotnie! Dla przykładu – przeciętny Amerykanin spędza ze smartfonem w ręku ponad 5 godzin dziennie, a to oznacza, że przez ten czas naraża szyję na wysiłek, do którego nie jest przystosowana.

„Ludzie są stworzeniami wyprostowanymi, a nasze ciała nie są zaprojektowane do patrzenia w dół przez długi czas, bo to powoduje dodatkowy nacisk na kręgosłup szyjny” – powiedział prof. Kavita Trivedi, specjalista medycyny sportowej i rehabilitacji cytowany przez serwis MedicalXpress.



Pierwsze objawy technicznej szyi to:

nadmierne napięcie mięśni w okolicy karku,

powtarzające się bóle szyi.

Jeśli często trzymasz pochyloną w dół głowę, dochodzi do nadwyrężenia lub nawet uszkodzenia stawów międzykręgowych (inaczej stawów międzywyrostkowych). „Kiedy tak się dzieje, otaczające mięśnie naturalnie napinają się, aby chronić pobliskie nerwy, co prowadzi do stanu zapalnego oraz bólu – co często określa się mianem szyi technicznej” – dodał prof. Trivedi.

Jak się uchronić przed techniczną szyję?

Lekarze nie namawiają do odłożenia smartfonów, bo byłoby to trudne do zrealizowania we współczesnym świecie. Ale radzą, aby – jeśli to tylko możliwe – podnosić urządzenie na wysokość oczu

Leczenie technicznej szyi nie wymaga operacji, zwykle stosuje się tu fizjoterapię lub farmakoterapię. Jak podkreślił prof. Trivedi – nie ma sensu żyć z bólem i zawsze przy tego typu dolegliwościach warto skonsultować się z lekarzem, aby znaleźć możliwie najlepsze rozwiązanie problemu.

