Jaki sport jest najlepszy dla osób z żylakami? Lekarz wymienia jedną dyscyplinę

Dr Łukasz Paluch jest flebologiem, czyli specjalistą, który zajmuje się zdrowiem żył, a więc m.in. leczeniem żylaków. Tym razem w mediach społecznościowych (@dr.paluch.flebolog) poruszył temat uprawiania sportu przez osoby, które mają żylaki.

Jaki sport jest najlepszy dla zdrowia żył?

Na to pytanie dr Łukasz Paluch ma bardzo konkretną odpowiedź: – Bezwzględnie najlepszym sportem dla twoich żył jest pływanie – powiedział i wyjaśnił, dlaczego akurat ten sport jest dobry, dla osób z żylakami, ale też przy profilaktyce chorób żył. – Podczas pływania angażujemy 90 proc. naszych mięśni, niwelujemy działanie grawitacji oraz w wyniku działania wody stymulujemy układ limfatyczny – powiedział.

Dlaczego warto uprawiać pływanie?

Zdrowie żył to nie jest jedyny powód, dla którego warto wybrać się na basen. Pływanie to wszechstronna aktywność, która ma wręcz zbawienny wpływ na organizm. Pomaga schudnąć (to jedna z najbezpieczniejszych aktywności dla osób z nadwagą i otyłością) i zyskać zdrową sylwetkę, pomaga korygować wady postawy, wzmacnia kręgosłup, wspomaga układ oddechowy i układ krążenia, ma dobry wpływ na serce i zwiększa gibkość oraz mobilność całego ciała. Regularne treningi pływackie budują kondycje i wzmacniają ogólną wytrzymałość organizmu. To jednocześnie jedna z najlepszych form rehabilitacji przy wielu schorzeniach układu ruchu.

Pływanie to także idealny poprawiacz nastroju i sposób na relaks. Pływanie redukuje stres, polepsza koncentrację i uwalnia endorfiny, które mają zbawienny wpływ na mózg. Co ważne – to aktywność dobra dla osób w każdym wieku.

