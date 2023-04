Pomaga obniżyć cholesterol i dba o wątrobę. Poznaj właściwości lecznicze karczocha

Karczoch to wieloletnia roślina uprawiana głównie w krajach śródziemnomorskich, która ma jadalne kwiatostany. Mają one delikatnie orzechowy i gorzkawy smak. Doskonale sprawdza się jako danie główne, przekąska lud składnik sosów, zup i sałatek. Poza walorami kulinarnymi karczoch ma wiele prozdrowotnych właściwości. Żeby w pełni z nich skorzystać, najlepiej włączyć to warzywo do stałego jadłospisu.

Co zawiera karczoch?

Karczoch oprócz składników odżywczych, takich jak białka, tłuszcze i cukry, zawiera wiele witamin, w tym ogromne ilości witaminy C (11,7 mg/100 g), wysoką zawartość witamin A, i E oraz z grupy B. Dostarcza również składniki mineralne, takie jak: żelazo, wapń i magnez. Ponadto jest bogaty w cenne kwercetyny, rutyny i cynaryny, które wpływają korzystnie na zdrowie.

Karczoch w naturalny sposób obniża poziom „złego” cholesterolu

Jedną z najcenniejszych substancji, jakie zawierają karczochy, jest cynaryna, która pomaga obniżyć zbyt wysokie stężenie „złego” cholesterolu LDL i trójglicerydów w krwiobiegu. Jej zadaniem jest hamowanie procesu syntezy cholesterolu oraz pomoc w jego usuwaniu wraz z żółcią. Odpowiedzialna jest również za zwiększenie intensywności procesu przemiany cholesterolu w kwasy żółciowe. Spożywanie karczochów i preparatów z karczochem może stanowić element profilaktyki miażdżycy. Ta groźna choroba prowadzi do zawałów serca i udarów mózgu.

Karczoch wspomaga odchudzanie

Karczochy to bardzo niskokaloryczne warzywa – w 100 g zawiera tylko 47 kcal. Nie tylko dlatego jednak powinno się je uwzględnić w diecie odchudzającej, ale również ze względu na zawartość cynaryny i inuliny – substancji, które poprawiają funkcjonowanie układu trawiennego i stymulują procesy metaboliczne. Cynaryna usprawnia proces trawienia oraz kontroluje hormony odpowiedzialne za regulację poziomu cukru we krwi i przyspiesza metabolizm lipidów w organizmie, wspierając proces odchudzania.



Inulina natomiast ma właściwości podobne do błonnika – wykazuje bowiem zdolność wiązania dużych ilości wody i pęcznienia pod jej wpływem w żołądku. W ten sposób na długi czas daje uczucie sytości i zapobiega napadom głodu. Odchudzanie wspomaga też zawarta w karczochu niacyna, znana także jako witamina B3 bierze udział w procesie przemiany węglowodanów, kwasów tłuszczowych, m.in. hamuje rozpad tłuszczów w tkance tłuszczowej i przyspiesza metabolizm.

Karczoch regeneruje wątrobę i oczyszcza organizm z toksyn

Badania wykazują, że sok z liści lub korzeni karczochów ma zbawienny wpływ na wątrobę –przyczynia się do jej regeneracji. Poprawia ukrwienie wątroby, odprowadza zalegające w niej toksyny i pobudza produkcję żółci.

Karczoch zalecany jest na problemy z trawieniem

Karczoch reguluje pracę jelit. Zalecany jest na wzdęcia i gazy oraz osobom nadużywającym alkoholu. Wiadomo również, że zwalcza drobnoustroje i reguluje pracę układu pokarmowego, w tym zaburzenia związane z zespołem jelita drażliwego. Wykazuje działanie lekko przeczyszczające.

Karczoch ma działanie antynowotworowe

Karczoch wykazuje silne działanie antynowotworowe. W jego składzie znajdziemy wiele antyoksydantów, m.in.: kwercetynę, rutynę, antocyjany, kwas galusowy, sylimarynę i cynarynę, które stanowią barierę dla wolnych rodników. Sprawdza się w profilaktyce raka piersi i prostaty. Dowiedziono również, że skutecznie hamuje rozwój komórek nowotworowych.

Czytaj też:

Co jeść i pić, żeby podkręcić metabolizm? Zdradzamy niezawodne trikiCzytaj też:

Miażdżyca zagraża już 40-latkom. Zrób te badania, by uniknąć zawału, udaru, a nawet śmierci