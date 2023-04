O której brać witaminę D? Radzimy, co zrobić, żeby skutecznie działała

Na niedobór witaminy D cierpi ponad miliard ludzi na świecie. Problem występuje w zwłaszcza w krajach, gdzie jest małe nasłonecznienie, bo do naturalnej syntezy tej witaminy w organizmie potrzebna jest energia słoneczna. Szacuje się, że w Polsce brak witaminy występuje nawet u 90 proc. mieszkańców. Lekarze zalecają nawet całoroczną suplementację witaminy D, a zwłaszcza witaminy D3.

Witamina D jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

Witamina D jest niezbędna do utrzymania właściwej gospodarki wapniowo-fosforowej w organizmie, a także prawidłowej struktury i funkcji kośćca. Ale nie tylko. Badania dowodzą, że jej niedobory powodują problemy z funkcjonowaniem systemu immunologicznego, dolegliwości reumatyczne, choroby krążenia, a nawet stwardnienie rozsiane. Braki witaminy D powiązano również z jedną z powszechnych chorób tarczycy, niezwykle trudną w leczeniu – Hashimoto.

Objawy niedoboru witaminy D

Typowe objawy u osób ze zbyt niskim poziomem witaminy D to:

ogólne zmęczenie,

bóle kończyn,

częste infekcje,

skurcze mięśni.

Ile czasu trzeba przyjmować witaminę D, żeby organizm odczuł skutki suplementacji?

Jak wskazują lekarze, skuteczność działania witaminy D zależy od tego, w jakim stanie jest nasz organizm i jak witamina jest wchłaniana. Pierwsze efekty poprawnie prowadzonej suplementacji można zobaczyć po ok. 3 miesiącach. Im większy niedobór tej witaminy mieliśmy, tym dłużej musimy czekać na poprawę stanu zdrowia i samopoczucia. W suplementacji witaminy D ważne jest również, żeby przyjmować ją regularnie w dawce zaleconej przez lekarza.

Z czym łączyć witaminę D?

Witamina D jest rozpuszczalna w tłuszczach i dlatego należy przyjmować ją po posiłkach, które zawierają tłuszcze. Może być to oliwa z oliwek, siemię lniane czy plasterek tłustej ryby morskiej, czy awokado. Zalecana ilość to ok. 10 g tłuszczu.

Witaminę D można też kupić w kapsułce z dodatkiem oleju. Wtedy nie musimy się martwić o to, żeby przyjmować ją po posiłkach zawierających tłuszcz.

O której godzinie najlepiej brać witaminę D?

Witaminę D należy przyjmować rano, najlepiej po śniadaniu. Przyjmowanie jej wieczorem może utrudniać zasypianie. Dzieje się tak dlatego, że witamina D wpływa na wytwarzanie melatoniny – hormonu odpowiedzialnego za sen.

