Drażni cię zapach ze zmywarki? Jest na to patent

Brzydki zapach wydobywający się z wnętrza zmywarki spowodowany jest resztkami jedzenia oraz tłuszczem zalegającym na ścianach, koszach, śmigłach oraz w odpływach. Najprostszym rozwiązaniem na utrzymanie urządzenia w dobrym stanie jest jego regularne i dokładne mycie. Jeśli nie pomagają zwykłe środki, wypróbuj ten sposób. Potrzebna będzie cytryna, którą trzeba pokroić. Plasterki owocu należy ułożyć w pojemniku na sztućce i włączyć szybki program do prania bez brudnych naczyń w środku. Pozwoli to na długo pozbyć się brzydkiego zapachu i sprawi, że bez obrzydzenia będziesz odkładać tam brudny kubek czy talerz.

Czym jeszcze można wyczyścić zmywarkę?

Okazuje się, że do mycia sprzętów kuchennych, w tym zmywarki można wykorzystać ocet. Rozcieńczony z wodą ocet świetnie czyści, zabija bakterie i drobnoustroje. Wystarczy nasączyć nim gąbkę i przetrzeć ścianki zmywarki. Innym środkiem, który może pomóc w walce z brudną zmywarką, jest boraks – ten rodzaj soli kupisz w aptece. Skutecznie usunie pozostałości zebrane w urządzeniu. Jak go stosować? Wystarczy wymieszać do z ciepłą, ale nie gorącą wodą, w proporcjach 1:4. Taki roztwór świetnie zwalczy brud, który zalega w zmywarce – wskazują eksperci.

Jak pozbyć się osadu na kubkach i talerzach?

Nieprzyjemny zapach to nie jedyny problem użytkowników zmywarki. Problemem może być też osad na czystych kubkach i talerzach, które wyjmujesz ze zmywarki. Pomoże kwasek cytrynowy. Najlepiej umieścić go w przegrodzie na kapsułki i nastawić pustą zmywarkę.Taki zabieg najlepiej powtarzać raz w tygodniu lub miesiącu, w zależności od potrzeb. Innym, skutecznym sposobem jest sporządzenie pasty z kwasku cytrynowego i wody. Tak przyrządzoną pastą należy delikatnie przetrzeć wnętrze. Będzie działać na całej powierzchni. Kolejnym sposobem jest wsypanie kwasku cytrynowego na plaster cytryny i pocieranie nim ścianek zmywarki.

