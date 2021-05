Jak przestać marnować żywność? Oto praktyczne porady

Po raz kolejny wyjmujesz z lodówki napoczęty produkt i od razu wyrzucasz go do śmietnika. Żywność pleśnieje, zanim zdążysz ją zjeść, a ty... znów robisz wielkie zakupy. Brzmi znajomo? Prawdopodobnie masz problem z marnowaniem żywności. Grunt to uświadomić sobie, że złe nawyki muszą się zmienić. Wykorzystać podane niżej proste wskazówki, aby przestać marnować jedzenie.

Jak przestać marnować jedzenie?

Główną zasadą w efektywnym wykorzystywaniu żywności jest niedopuszczenie do tego, by zepsuła się przed spożyciem. Aby to zrobić, nie możesz kupować więcej, niż faktycznie potrzebujesz. Choć w teorii wydaje się to proste, wiele osób ma z tym problem.

Zacznij więcej korzystać z zamrażarki. Przechowuj w niej chleb, nadwyżki przygotowanej żywności, a nawet pokrojone zioła i przyprawy. Jest niewiele produktów, które nie nadają się do zamrażalnika – najczęściej dotyczy to mocno wodnistych warzyw.

Nie wyrzucaj pomarszczonych warzyw, np. pomidorów Jeśli ich skórka zaczyna się marszczyć, ale nie są jeszcze zepsute, wrzuć je na blachę piekarnika. Polej odrobiną oleju i posyp mielonym czosnkiem, a następnie piecz w niskiej temperaturze przez 20 minut. Dodawaj do zup, sosów lub dań z makaronu, albo jedz jako osobny przysmak.

Nie wyrzucaj brązowych bananów. Jeśli masz zbyt dojrzałe banany, pokrój je na kawałki i zamroź. Następnie wykorzystaj do smoothie, któremu nadadzą kremową, gęstą konsystencję. Możesz zrobić z nich też prosty chlebek bananowy.

Umyte owoce wycieraj papierowym ręcznikiem. Jeśli na dnie opakowania zostanie woda, przechowywane w ten sposób produkty mogą szybciej spleśnieć. Dotyczy to także warzyw, m.in. sałaty.

Przechowuj czosnek w ciemności. Pomoże to zapobiec kiełkowaniu i dłużej zachować świeżość.

Wyposaż domową spiżarnię w produkty, które mają wyjątkowo długie terminy do spożycia. Znajdziesz je na naszej liście.



Zainwestuj w odpowiednie miejsca do przechowywania. Zboża przechowuj w hermetycznych pojemnikach, aby dłużej zachowywały świeżość. A jeśli używasz tylko połowę puszki warzyw, resztę przełóż do miski zamiast pozostawiać w puszce.

Raz w tygodniu przygotuj posiłek „z resztek”. To idealna okazja do zużycia wielu napoczętych produktów i przygotowania lodówki na nowe zakupy. Do tego okazja do odrobiny kreatywności w kuchni!

